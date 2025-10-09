Potrivit serviciilor secrete ucrainene, China oferă sprijin tehnic bombardamentelor rusești prin intermediul sateliților săi poziționați chiar deasupra frontului de război, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Céliei Cuordifede.

De câteva zile, oficialii ucraineni acuză China că participă la bombardamentele rusești de pe teritoriul său. Sâmbăta trecută, Oleh Aleksandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmitea informații despre ținte prin satelit.

„Există dovezi ale unei cooperări la nivel înalt între Rusia și China în domeniul informațiilor satelitare de deasupra teritoriului ucrainean, cu scopul de a identifica și localiza locuri strategice pentru atacuri”, a declarat Aleksandrov. El a adăugat: „După cum am văzut în ultimele luni, aceste locații ar putea aparține unor investitori străini”.

„Asistența militară acordată Rusiei de către China devine din ce în ce mai puțin discretă”, subliniază ziarul „Le Monde”. Ziarul, care relatează, prin intermediul datelor colectate de October militarnyi.com, un site ucrainean de informații militare, că în noaptea de 5 octombrie, un atac aerian rusesc masiv (496 de drone și 53 de rachete), în principal asupra vestului Ucrainei, a coincis cu trecerea peste această zonă a cel puțin trei sateliți ai serviciilor de informații militare chineze.

„Prezența sateliților de recunoaștere chinezi deasupra orașului Lviv în timpul atacului nu este o coincidență; acestea sunt acțiuni chineze care vizează sprijinirea războiului pe care Rusia l-a început și îl poartă în continuare”, a declarat în aceeași zi generalul Igor Romanenko, fost adjunct al șefului Statului Major General ucrainean (2006-2010) responsabil cu apărarea aeriană.

Încă din luna aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuzase China că „furnizează arme” Rusiei. „Am primit în sfârșit informații că China furnizează arme Rusiei. Credem că reprezentanții chinezi sunt implicați în producția anumitor arme pe teritoriul rus”, a declarat el într-o conferință de presă. Acestea au fost primele acuzații la adresa Chinei. Președintele nu și-a elaborat acuzațiile la momentul respectiv, referindu-se pur și simplu la „praf de pușcă și artilerie”. Cu câteva zile mai înainte, pe 8 aprilie, Ucraina anunțase totuși că a capturat doi cetățeni chinezi care luptau în armata rusă în regiunea Donețk din estul Ucrainei. Președintele ucrainean a dat astfel asigurări că „câteva sute” de cetățeni chinezi luptau în rândurile armatei ruse în Ucraina.

Întrebat despre această potențială alianță dintre China și Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 6 octombrie, că Rusia are propriile capacități pentru a-și acoperi toate nevoile pe câmpul de luptă. „Avem propriile noastre capacități, inclusiv capacități spațiale, pentru a îndeplini toate sarcinile impuse de operațiunea militară specială”, le-a declarat el reporterilor. „Dar este greu de crezut că intensa activitate spațială chineză deasupra teatrului de operațiuni ucrainean este fortuită în contextul unei apropieri strategice declarate între ruși și chinezi”, notează același „Le Monde”.

„Beijingul are sute de dispozitive [imagistică optică, radar cu apertură sintetică și inteligență electromagnetică], precum și noi platforme geostaționare care constituie o rețea orbitală semnificativ mai puternică și oferă capacități de inteligență prin satelit cu mult superioare celor ale Rusiei”, a declarat pentru cotidianul francez Anatoli Hrapcinski, militar de carieră și expert în război electronic.

Ca o concluzie, expertul observă, de asemenea, că „întărirea activității satelitare chineze asupra regiunii este un semnal transmis Occidentului pentru a-i arăta că Beijingul este capabil să observe și să analizeze evenimentele fără a participa deschis la război. Aceasta face parte dintr-o strategie geopolitică mai amplă a Chinei față de Europa: consolidarea poziției sale de observator și potențial arbitru în noul echilibru de putere”.

