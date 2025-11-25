Autoritățile din China au calificat luni planul Japoniei de a amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului „o încercare deliberată de a crea tensiuni regionale și de a provoca o confruntare militară”, informează Reuters (Marea Britanie).

Remarcile au venit pe fondul celei mai grave crize diplomatice bilaterale din ultimii ani, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat luna aceasta că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa un răspuns militar din partea Japoniei. „Forțele de dreapta din Japonia conduc Japonia și regiunea spre dezastru", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, într-o conferință de presă regulată. Guvernul de la Beijing „este hotărât și capabil să-și protejeze suveranitatea teritorială națională”, a adăugat ea.

Duminică, ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat că planurile pentru desfășurarea unei unități de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune la o bază militară de pe Yonaguni, o insulă aflată la aproximativ 110 km în largul coastei de est a Taiwanului, „avansează constant”.

„Această mișcare este extrem de periculoasă și ar trebui să ridice îngrijorări serioase în rândul țărilor vecine și al comunității internaționale”, în special în contextul remarcilor anterioare ale dnei Takaichi, a declarat luni purtătoarea de cuvânt chineză.

Luni, la Taipei, ministrul adjunct de externe Francois Wu le-a spus parlamentarilor că Japonia, în calitate de națiune suverană, are dreptul să ia măsurile necesare pentru a proteja securitatea teritoriului său, subliniind cât de aproape este Yonaguni de Taiwan.

Duminică, ministrul Koizumi declara că amplasarea de rachete are ca scop protejarea orașului Yonaguni, adăugând: „Credem că existența acestei unități va reduce de fapt șansele unui atac armat împotriva țării noastre”. Forța de Rachete a Armatei Populare de Eliberare din China – PLA – care supraveghează arsenalul convențional și nuclear al Chinei, a arătat duminică imagini cu rachetele balistice intercontinentale ale țării, capabile să transporte focoase nucleare, și soldați care își pregătesc puștile într-un videoclip muzical intitulat „Dacă izbucnește războiul astăzi, acesta este răspunsul meu!”.

Într-un videoclip postat miercuri de Flota Mării de Sud a Marinei PLA, un grup de soldați care țineau puști și purtau echipament de camuflaj au strigat: „Dacă luptele izbucnesc în seara asta, tovarăși, sunteți pregătiți?”. Flota Mării Nordului a Marinei PLA, într-un alt videoclip muzical postat lunea trecută, a arătat nave de război și avioane care lansau rachete și loveau diferite ținte. „Vino, dușmane, hai să ne confruntăm; mi-am încărcat deja gloanțele; indiferent cât de viclean ești sau cât de feroce, te voi îngropa”, suna melodia.

