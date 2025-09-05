Beijingul a profitat de Ziua Victoriei pentru a le arăta lui Donald Trump și Occidentului pregătirea Chinei pentru a făuri o nouă ordine mondială și pentru a contesta dominația americană, relatează „Jornal Económico” (Portugalia).

Zece mii de soldați mărșăluiesc pe străzile Beijingului. Arme noi pentru a fi arătate lumii. Mesaje pentru Donald Trump și liderii mondiali. Au fost tancuri, drone, avioane de vânătoare și bombardiere, precum și rachete nucleare cu rază lungă de acțiune.

Parada militară de Ziua Victoriei - care celebrează sfârșitul invaziei japoneze a Chinei în 1945 - s-a bucurat de prezența unor lideri din 26 de țări, în special liderii rus, nord-coreean și iranian, precum și cei din Serbia și Slovacia.

„Națiunea chineză este o națiune mare, care nu este niciodată intimidată de vreun bătăuș [agresor]”, a declarat Xi Jinping, mulți specialiști considerând a fi o aluzie directă la retorica incendiară a lui Donald Trump față de China.

„Marea întinerire a națiunii chineze este de neoprit”, a declarat președintele chinez într-un discurs citat de CNN, pledând pentru construirea unei armate „de nivel mondial”.

Președintele chinez, care este și secretar general al Partidului Comunist, a condus modernizarea Armatei Populare de Eliberare (AEP), armata țării, în ultimul deceniu.

Donald Trump a reacționat față de parada militară adresându-se președintelui chinez și celorlalți lideri. „Vă rog să transmiteți sincerele mele salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în conspirația voastră împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Printre armele dezvăluite se numără arme laser, drone aeriene și subacvatice, avioane de vânătoare și rachete nucleare cu o rază de acțiune de 5.500 de kilometri.

Una dintre vedete a fost avionul de vânătoare J15-DT, conceput să opereze de pe portavioane, și racheta balistică intercontinentală lansată de pe submarin. Viziunea Beijingului este aceea de a avea o triadă de rachete nucleare, care pot fi lansate din aer, de pe mare și de pe uscat.

Această demonstrație a servit pentru a „da de gândit SUA, Europei și vecinilor Chinei, în cazul în care decid să conteste interesele chineze”, a declarat analistul Drew Thompson pentru „The Guardian”.

Profesorul Ying-Yu Lin de la Universitatea Tamkang din Taiwan a subliniat că Beijingul a învățat mai multe lecții din invazia rusă a Ucrainei și din utilizarea masivă a dronelor, lucru de neconceput în conflictele anterioare.

Profesoara Jennifer Parker, de la Universitatea New South Wales de la Canberra, consideră că paradele militare sunt în mare parte spectacol și este posibil să nu reflecte capacitățile reale. Cu toate acestea, aceasta recomandă să nu subestimeze capacitățile chineze. „Au o armată foarte capabilă și cred că ar trebui să fim foarte îngrijorați”.

„Xi Jinping a făcut din modernizarea militară una dintre prioritățile sale personale și a insistat mult pentru îmbunătățirea armatei. Această paradă este o oportunitate de a prezenta progresele AEP sub conducerea sa”, a declarat analistul Brian Hart, de la China Power Project la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, citat de CNN.

O altă noutate au fost „lupii roboți”, care pot îndeplini funcții precum recunoașterea sau transportul de muniție, care funcționează pe baza Inteligenței Artificiale (IA).

La rândul său, analistul Wen-Ti Sung a subliniat că „Beijingul transmite un mesaj. Chiar dacă țările occidentale continuă să sancționeze Rusia din cauza războiului din Ucraina, Beijingul nu se teme să-și susțină prietenii”.

Sursa: Rador Radio România