Vineri, 10 octombrie, China a anunțat că va impune taxe „speciale” navelor americane din porturile sale, ca represalii pentru măsuri similare anunțate în aprilie de Statele Unite, relatează „Le Monde” (Franța). Aceste taxe se vor aplica începând de marți, 14 octombrie, navelor deținute de companii americane, închiriate de companii americane sau construite în Statele Unite, a precizat Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

Aceste nave care sosesc în China vor trebui să plătească 400 de yuani (48 de euro) pe tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (78 de euro) în aprilie, înainte de a crește anual. Aceste „taxe portuare speciale” se vor aplica fiecărei călătorii către China și nu fiecărei escale în port dacă nava efectuează mai multe escale în China, fără a depăși cinci taxe pe an, a precizat Ministerul Transporturilor.

Această măsură va intra în vigoare în aceeași zi ca o măsură similară adoptată de autoritățile americane. Acestea din urmă vor percepe taxe navelor construite sau operate de companii chineze care acostează în Statele Unite. Inițiativa americană în cauză este rezultatul unei anchete lansate sub administrația fostului președinte Joe Biden.

În aprilie, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că noile taxe portuare pentru navele chineze au ca scop contracararea dominației chineze și „stimularea cererii de nave construite în Statele Unite”.

Se vor aplica taxe separate navelor operate de companii chineze și celor construite în China, fiind planificate creșteri graduale de-a lungul anilor. Pentru navele construite în China, taxa va fi de cel puțin 18 dolari pe tonă netă (16 euro) sau 120 de dolari (104 euro) per container. Prin urmare, o navă care transportă 15.000 de containere ar putea fi taxată cu o sumă uriașă de 1,8 milioane de dolari (1,55 milioane de euro).

Un purtător de cuvânt al Ministerului Transporturilor din China a numit decizia Beijingului „un pas legitim care vizează protejarea drepturilor și intereselor legale ale companiilor maritime chineze”. „Cerem Statelor Unite să își rectifice imediat acțiunile și să pună capăt constrângerilor nerezonabile asupra industriei maritime chineze”, a subliniat el.

Sursa: Rador Radio România