Președintele american, Donald Trump, a început să-și formeze Consiliul pentru Pace în Gaza, mai mulți lideri străini anunțând că au primit invitații de a i se alătura, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Casa Albă specificase că, în cadrul planului de încheiere a războiului susținut de Washington, va fi format un Consiliu pentru Pace prezidat de dl Trump.

Pe lângă acest organism, au fost create două entități legate de consiliu: un comitet tehnocratic palestinian menit să administreze provizoriu Fâșia Gaza și un „consiliu executiv” care pare conceput să joace un rol mai consultativ.

Președinția SUA a anunțat primele nume, iar alți oficiali au anunțat că au primit invitații. Iată ce se știe până acum.

Consiliul pentru Pace va aborda probleme precum „consolidarea capacității de guvernare, relațiile regionale, reconstrucția, atragerea investițiilor, finanțarea la scară largă și mobilizarea capitalului” pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, devastată de doi ani de război, a declarat Casa Albă.

Iată persoanele despre care se știe că vor participa la acest organism:

- Președintele SUA, Donald Trump

- Șeful diplomației americane, Marco Rubio

- Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff

- Ginerele și mediatorul oficios al lui Donald Trump, Jared Kushner

- Fostul prim-ministru britanic, Tony Blair

- Milliardarul american Marc Rowan

- Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga

- Robert Gabriel, consilier al lui Donald Trump

Comitetul palestinian de guvernare, un organism tehnocratic funcționand sub supravegherea primului consiliu, își propune „să supravegheze restabilirea serviciilor publice esențiale, reconstrucția instituțiilor civile și stabilizarea vieții de zi cu zi în Gaza”, a explicat Casa Albă.

Compus din 15 personalități palestiniene, acesta este prezidat de Ali Shaath, un fost ministru adjunct palestinian.

„Consiliul executiv”, a treia entitate, are sarcina de a „contribui la susținerea unei guvernări eficiente și la furnizarea de servicii avansate care promovează pacea, stabilitatea și prosperitatea pentru poporul din Gaza”, potrivit Washingtonului.

Iată primele nume cunoscute:

- Steve Witkoff

- Jared Kushner

- Tony Blair

- Marc Rowan

- Diplomatul bulgar Nikolai Mladenov, fost trimis al Națiunilor Unite pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

- Sigrid Kaag, trimis special al ONU pentru Orientul Mijlociu

- Ministrul turc de externe, Hakan Fidan

- Diplomatul qatarez, Ali Al-Thawadi

- Șeful serviciilor de informații egiptene, Hassan Rashad

- Miliardarul israelian Yakir Gabay

- Ministra de stat a Emiratelor pentru Cooperare Internațională, Reem Al-Hashimy

Mai mulți lideri străini sau consilierii acestora au declarat că au primit o invitație din partea administrației Donald Trump, fără a indica neapărat dacă intenționează să o accepte sau nu.

Iată o listă de persoane despre care se știe că au primit o astfel de invitație:

- Prim-ministrul albanez, Edi Rama

- Președintele argentinian, Javier Milei

- Președintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva

- Prim-ministrul canadian, Mark Carney

- Președintele cipriot, Nikos Christodoulides

- Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei

- Premierul italian, Giorgia Meloni

- Premierul ungar, Viktor Orbán

- Președintele Romaniei, Nicușor Dan

Sursa: Rador Radio România