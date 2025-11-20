Pana masivă care a afectat marți Cloudflare a scos la iveală, încă o dată, vulnerabilitatea profundă a infrastructurii digitale globale, scrie „RAI News” (Italia).

Într-o lume în care „offline” a devenit aproape o noțiune arhaică, întreruperea unui singur furnizor a perturbat simultan platforme precum ChatGPT, rețeaua de transport din New Jersey, servicii de gaming, aplicații bancare și rețele sociale precum X.

Potrivit Cloudflare, incidentul din 18 noiembrie a fost declanșat de o modificare eronată a permisiunilor unei baze de date interne. Acest detaliu tehnic aparent minor a generat o reacție în lanț care a blocat traficul pentru aproximativ 20% din solicitările digitale globale — adică pentru peste 2,5 miliarde de utilizatori.

Jurnalistul specializat în tehnologie Antonino Caffo explică pentru „RAI News” că efectul de domino este rezultatul rolului central pe care Cloudflare îl joacă în funcționarea internetului. În momentul în care această „verigă” cedează, întregul proces de comunicare între navigator, servere și sistemele DNS se rupe, iar serviciile devin inaccesibile indiferent de starea lor internă. Internetul nu este doar software, subliniază Caffo, ci o infrastructură fizică interconectată, alcătuită din cabluri submarine, routere și centre de date în puncte critice ale fluxului global de informații.

Această fragilitate este agravată de centralizarea masivă a internetului în mâinile câtorva „hiperscaleri” precum Amazon, Microsoft și Google. Trecerea de la servere locale la cloud computing a creat o dependență structurală: dacă o regiune sau un furnizor întâmpină o problemă, efectele se simt la nivel continental sau global. Un incident într-un centru de date din Virginia poate bloca un copil din Marea Britanie să se conecteze la un joc sau poate opri un angajat din India să efectueze un apel.

Exemplele recente sunt edificatoare. În 2025, o pană de 15 ore a centrelor Amazon Web Services a paralizat platforme precum Roblox și Zoom. În 2024, o actualizare defectuoasă de CrowdStrike a dus la prăbușirea simultană a milioane de sisteme Windows la nivel mondial. Caffo numește acest fenomen „monocultură tehnologică”: folosirea acelorași instrumente de către toată lumea transformă orice eroare locală într-o criză globală.

Soluțiile există, dar sunt costisitoare. Companiile pot investi în strategii multi-cloud sau în servere interne pentru funcții vitale, însă aceste măsuri sunt rareori accesibile organizațiilor mici. Pentru utilizatorul obișnuit nu există nicio protecție tehnică reală: când infrastructura globală cedează, nu rămâne decât așteptarea.

Incidentul Cloudflare reamintește astfel că în spatele iluziei de omniprezență digitală se află o rețea complexă, fizică și profund vulnerabilă – un sistem global despre care credem că este indestructibil, până în clipa în care se oprește.

Sursa: Rador Radio România