Eurodeputatul PPE Siegfried Mureşan anunţă că decizia finală a Comisiei Afaceri Juridice din PE este că Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi nu pot fi comisari europeni.

"Decizia finală a Comisiei Juridice a Parlamentului European este că Rovana Plumb și candidatul maghiar, Laszlo Trocsanyi nu pot fi comisari europeni. Decizia în cazul Rovanei Plumb s-a luat cu 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. JURI va trimite o scrisoare președintelui Parlamentului European prin care informează că cei doi nu pot deveni membri ai Comisiei Europene", scrie Mureşan pe Facebook.

Acesta mai scrie că fără avizul pozitiv al Comisiei Juridice audierea în Comisia de specialitate, programată pentru miercuri, nu poate avea loc şi România trebuie să facă o nouă nominalizare.

Şi eurodeputatul Renew Europe Ramona Strugariu a precizat că membrii Comisiei JURI au activat "opțiunea nucleară" pentru Rovana Plumb: "Nu este, în mod clar, o opțiune pentru poziția de comisar european".





Comisia Afaceri Juridice şi-a menţinut decizia de săptămâna trecută în pofida faptului că Rovana Plumb a trimis astăzi o scrisoare în care anunţa că a rezolvat problema împrumutului.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat sâmbătă că nu renunță la propunere, acuzând opoziția că a arătat lumii "o Românie dezbinată": "Rovana are, în continuare, susținerea mea necondiționată. O cunosc de mulți ani, am muncit împreună, știu măsura profesionalismului Rovanei și a bunei-credințe cu care și-a făcut mereu treaba. Știu că ar exercita acest mandat de comisar european în bune condiții și am certitudinea că, pentru Rovana Plumb, spre deosebire de alții, ar prima întotdeauna interesele și politicile europene care contribuie la consolidarea proiectului european".