Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România, începând din 2023, potrivit News.ro.

UPDATE

Liderul extremist AUR, George Simion, a jubilat miercuri, la Parlament, spunând că "au început să apară probele și instituții serioase din lumea liberă, cum ar fi Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, a emis un raport care privește și România".

El a reclamat atitudinea "anti-americană a Coaliției" de la București și reclamă că toate cererile venite de la partenerii din SUA au fost ignorate. Una dintre solicitări vizează retragerea ambasadorului la Washington, Andrei Muraru, că președintele Nicușor Dan nu vrea să se alăture Consiliului pentru Pace al lui Trump.





"Se pare că interferența în alegeri este ceva obișnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puțin opt scrutinuri din șase țări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanții platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, susține Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, pe rețeaua X.

Conform aceleiași surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 și 2025), Franța (2024), Țările de Jos (2023 și 2025), Slovacia (2023), România (2024) și Moldova (2024).

”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzațiilor privind interferența rusă care a făcut ca o instanță din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidențiale din 2024 din țară”, afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților.

Potrivit sursei citate, reprezentanții TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii rusești coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câștigător Călin Georgescu – principala acuzație formulată de autoritățile române – și că au informat autoritățile despre acest lucru.”De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanțată, de fapt, de un alt partid politic din România”, susține Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților.