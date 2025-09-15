Procesul fostului președinte Jair Bolsonaro (PL) și al altor șapte acuzați de complot împotriva democrației s-a încheiat cu o condamnare justă și legitimă a inculpaților, scrie „Folha Online” (Brazilie).

Cu toate acestea, s-au înregistrat excese privind dimensiunea pedepselo și se așteaptă rezonabilitate în definirea regimului în care vor fi executate pedepsele cu închisoarea.

Nu există niciun motiv de bucurie referitor la rezultatul acestui proces judiciar. Atunci când un regim, pentru a se apăra de tiranie, trebuie să recurgă la măsuri drastice, cum ar fi încarcerarea liderilor politici și militari, toate mecanismele preventive au eșuat.

Probabilitatea mare ca aventura să se încheie în închisoare ar fi trebuit să fie suficientă pentru a descuraja conspirația, fie că este vorba de Bolsonaro, fie de foștii miniștri Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, de fostul șef al Marinei Almir Garnier și de foștii consilieri Mauro Cid și Alexandre Ramagem.

Au existat câteva aspecte criticabile in cadrul procesului. Ar fi fost mai bine să se fi supus completului cu 11 membri, nu celui de 5, prima punere sub acuzare a unui fost președinte pentru tentativă de lovitură de stat din istoria tulbure a republicii.

Pedeapsa a fost, de asemenea, exagerată. Este greu de explicat populației de ce STF (Tribunalul Suprem Federal) l-a condamnat pe fostul președinte la 27 de ani și trei luni de închisoare, o pedeapsă mai mare decât multe alte pedepse aplicate unor criminali. Această anomalie avusese deja loc în sentințele unor jefuitori din Piața celor Trei Puteri.

Există căi constituționale pentru a remedia acest dezechilibru, fie prin revizuirea efectuată de către însuși STF – pe baza premisei conform căreia abolirea statului de drept și o lovitură de stat sunt, în fapt, una și aceeași infracțiune, nu două –, fie prin aprobarea unei legi în Congresul Național care să elimine această suprapunere.

Alte aspecte ciudate ar fi putut apărea în cadrul procesului, cum ar fi prezența avocatului personal al actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva (Partidul Muncitorilor), și a unuia dintre cei mai loiali foști miniștri ai săi pe banca judecătorilor. Heterodoxiile și izbucnirile raportorului, Alexandre de Moraes, nu sunt nici ele surprinzătoare.

Dar nimic din toate acestea – este important de subliniat – nu diminuează legitimitatea a ceea ce s-a decis joi (11 septembrie). Statul de drept se desăvârșește prin respectarea regulilor sale, iar acestea au fost toate urmate, existând loc pentru interpretări diverse.

Nu trebuie să pierdem din vedere esențialul – încercarea, din partea unui grup învins la urne, de a rămâne la putere prin forță. Inițiativa criminală a venit de la Bolsonaro și de la susținătorii săi. Sistemul de justiție nu a făcut decât să reacționeze la ultragiu în limitele competenței sale.

Întrucât obiectivul nu este răzbunarea, ci sancționarea proporțională cu infracțiunea pentru a preveni repetarea acesteia, tribunalul ar trebui să asculte cu atenție argumentele apărării lui Bolsonaro pentru ca acesta să își ispășească pedeapsa la domiciliu.

Nu există nicio îndoială că acesta este un condamnat a cărui sănătate este compromisă ca urmare a atentatului suferit în timpul campaniei din 2018. Supunerea sa la executarea pedepsie într-o închisoare obișnuită în aceste condiții ar fi inumană.

