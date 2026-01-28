Sub presiunea opiniei publice și a aleșilor republicani, președintele SUA pare să adopte o abordare conciliantă. Șeful patrulei de frontieră va părăsi Minneapolis, iar numărul agenților de acolo ar urma să fie redus, notează „Le Point” (Franța).

Ca producător de televiziune experimentat, Donald Trump știe când să recunoască o abordare nepotrivită. Și, deși furia nu s-a potolit în urma morții a doi americani uciși de agenți federali de imigrare în Minneapolis, locatarul Casei Albe părea să calmeze situația luni, 26 ianuarie. O schimbare de strategie - cel puțin de ton - sub presiune: o mare majoritate a opiniei publice consideră că metodele agresive ale ICE, agenția de aplicare a legilor privind imigrația, „merg prea departe”, iar vocile republicane disidente au cerut o anchetă amănunțită privind împușcarea fatală a lui Alex Pretti sâmbăta trecută.

Pentru prima dată, într-o declarație acordată „Wall Street Journal”, Donald Trump a descris moartea asistentului în vârstă de 37 de ani, deținător legal al unui permis de port-armă, drept o „tragedie”. „Nimeni de la Casa Albă, inclusiv președintele Trump, nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzi. Printre aceștia se numără Renee Good, Alex Pretti, bărbații și femeile curajoși din agențiile noastre de aplicare a legii și americanii care sunt victime ale infractorilor fără acte”, a asigurat reporterii secretarul de presă Karoline Leavitt în timpul briefingului său. Cu toate acestea, ea a continuat să dea vina pentru aceste tragedii pe „rezistența” stângii la acțiunile ICE.

Șeful Patrulei de Frontieră, retras

Donald Trump, care îl numise pe guvernatorul democrat al statului Minnesota un „retardat”, a avut „o convorbire telefonică foarte bună” cu Tim Walz. Cei doi, aflați pe „aceeași lungime de undă” potrivit președintelui SUA, au fost de acord să colaboreze. Potrivit lui Walz, Trump a menționat o posibilă reducere a numărului de agenți federali detașați în Minneapolis.

Departamentul pentru Securitate Internă, condus de Kristi Noem, a detașat peste 3.000 de agenți în Minnesota: aproximativ 2.000 de la ICE și 1.000 de la CBP (Customs and Border Patrol, Vama și Patrula de Frontieră). Potrivit NBC News și CNN, unii ar putea pleca până la sfârșitul săptămânii. O altă schimbare: șeful de facto al poliției de frontieră pare să fie pus pe tușă. Greg Bovino nu a fost concediat, insistă administrația americană, dar, potrivit „The Atlantic”, acesta se va întoarce în California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând. Donald Trump a decis să-l trimită pe „țarul frontierei”, Tom Homan, la Minneapolis într-o operațiune de control al pagubelor.

În mai puțin de un an, Greg Bovino a devenit imaginea represiunii anti-imigrație a administrației Trump. El a fost implicat în încăierările din Los Angeles, Chicago și Minneapolis - săptămâna trecută, a fost văzut chiar lansând gaz lacrimogen asupra protestatarilor.

Dar declarațiile sale incendiare au devenit în primul rând dificil de apărat pentru Casa Albă. El a susținut în special că Alex Pretti a vrut „să masacreze forțele de ordine”. Videoclipurile îl arată însă pe paramedic filmând intervenția și ajutând un protestatar, înainte de a fi trântit la pământ și împușcat mortal după ce nu mai era în posesia armei de la brâu. Greg Bovino a apărat, de asemenea, arestarea unui copil de 5 ani împreună cu tatăl său.

„Gestapo Greg pleacă. Mențineți presiunea, funcționează”, a reacționat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, redistribuind pe Twitter o fotografie cu oficialul purtând un pardesiu militar criticat pentru asemănarea sa cu mantalele ofițerilor Kriegsmarine.

Neliniștea republicanilor și risc de „shutdown”

După anii Biden, fermitate la graniță a fost punctul forte al lui Donald Trump în ianuarie 2025. Dar astăzi, cu operațiuni concentrate pe centrele urbane, doar 39% dintre americani sunt mulțumiți de performanța sa în materie de imigrație, comparativ cu 53% care sunt nemulțumiți, potrivit unui sondaj Reuters realizat parțial după moartea lui Alex Pretti. Și aproape 6 din 10 americani cred că operațiunile ICE, care vizează acum lucrătorii fără acte și nu doar „infractorii periculoși”, merg „prea departe”. Chiar și influentul podcaster Joe Rogan, care l-a susținut pe Donald Trump în timpul campaniei, a criticat metode demne de Gestapo”.

În această atmosferă, un număr tot mai mare de republicani moderați, temându-se de o creștere a popularității democraților la alegerile intermediare din noiembrie, au cerut o anchetă amănunțită și independentă privind moartea lui Alex Pretti. Democrații, la rândul lor, se opun și amenință să nu voteze restul bugetului pentru anul fiscal 2026 vinerea aceasta, fără o consolidare a limitărilor pentru agențiile responsabile de politica de imigrație. Miza este mare: proiectul de lege prevede peste 60 de miliarde de dolari pentru Departamentul pentru Securitate Internă, din care 10 miliarde de dolari pentru ICE.

