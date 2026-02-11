Coautorii Legii privind Transparența Dosarelor Epstein spun că Departamentul de Justiție a ascuns numele persoanelor pe care FBI le-a etichetat anterior drept complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv miliardarul Leslie Wexner.

Marți, în plenul Camerei Reprezentanților, unul dintre acești coautori, deputatul Ro Khanna, democrat din California, a dezvăluit identitatea a șase persoane pe care Departamentul de Justiție (DoJ) le-a anonimizat în dosarele Epstein. Khanna a descoperit luni aceste nume, după ce, împreună cu un alt coautor, deputatul Thomas Massie, republican din Kentucky, a examinat timp de două ore documentele Departamentului de Justiție, relatează Straight Arrow News.

Pe lângă Wexner, fostul CEO Victoria's Secret, DoJ a ascuns identitatea omului de afaceri din Emirate Sultan Ahmed Bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov și Nicola Caputo, potrivit lui Khanna. Există puține informații publice disponibile despre oricare dintre cei identificați de Khanna, cu excepția lui Wexner și Bin Sulayem.

„Au existat șase bărbați bogați și puternici pe care Departamentul de Justiție i-a ascuns fără niciun motiv aparent”, a spus Khanna. „Dacă am găsit în două ore șase bărbați ale căror nume nu au fost date publicității, imaginați-vă câți bărbați sunt în acele 3 milioane de dosare.”

Într-o postare pe X, Massie a distribuit un document FBI din 2019 care îl identifica pe Wexner drept „co-conspirator” în cazul Epstein, deși nu conținea detalii despre presupusul său rol în operațiunea de trafic sexual a lui Epstein. Fosta asistentă a lui Epstein, Leslie Groff, a fost, de asemenea, menționată.

Massie a scris că Departamentul de Justiție „a recunoscut tacit” că Bin Sulayem, directorul executiv al DP World, o companie internațională de logistică cu sediul în Dubai, i-a trimis lui Epstein un „videoclip” cu conținut sexual explicit. Într-un e-mail din 2009, Epstein a spus că „i-a plăcut” videoclipul.





Luni, procurorul general adjunct Todd Blanche a răspuns la prima postare a lui Massie despre Wexner, spunând că numele directorului general apare needitat în alte documente.

„Tocmai am eliminat numele lui Les Wexner din acest document, dar numele său apare deja în dosare de mii de ori”, a scris Blanche. „DoJ nu ascunde nimic.”

Blanche a mai spus că numele lui Bin Sulayem a apărut în alte documente și doar adresa sa de e-mail a fost cenzurată.

„Legea impune cenzurarea elementelor de identificare personală, inclusiv dacă se află într-o adresă de e-mail”, i-a scris Blanche lui Massie pe X. „Și știți că numele lui Sultan este disponibil necenzurat în dosare. Termină cu circul.”

Congresmenii examinează dosarele Epstein

Departamentul de Justiție le-a permis congresmenilor, inclusiv lui Khanna și Massie, să examineze dosarele necenzurate. Ei au putut vedea dosarele într-un birou al DoJ și li s-a permis doar să ia notițe scrise.

Unii parlamentari au spus că accesul a fost insuficient.

„DoJ oferă membrilor Congresului doar patru computere într-un birou satelit pentru a citi dosarul Epstein needitat, care conține peste 3 milioane de documente”, a scris deputatul Jamie Raskin, democrat din Maryland, într-o postare pe X. „Ar dura mai mult de șapte ani pentru ca cei 217 membri care au semnat petiția de descărcare de gestiune a Camerei să citească doar documentele pe care au decis să le publice.”

După ce a analizat documentele needitate, Khanna a declarat că publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție încă nu respectă Legea privind transparența dosarelor Epstein, pe care Congresul a adoptat-o ​​aproape în unanimitate anul trecut.

Legea a acordat Departamentului de Justiție termen până pe 19 decembrie 2025 pentru a publica toate înregistrările, documentele, videoclipurile și imaginile ce au legătură cu Epstein, care a murit în 2019, și fosta sa iubită și asociată, Ghislaine Maxwell, care execută o pedeapsă cu închisoarea de 20 de ani.

Deși Departamentul de Justiție a publicat milioane de documente, imagini și videoclipuri, nu a respectat termenul limită. Cu toate acestea, legea nu a inclus nicio consecință în cazul în care acest lucru se întâmplă.

Cât de mult știa Trump despre Epstein înainte de arestare?

Mai multe persoane puternice și lideri mondiali apar în dosarele Epstein, inclusiv președintele Donald Trump și fostul președinte Bill Clinton. Epstein locuise lângă proprietatea lui Trump, Mar-a-Lago, din Palm Beach, Florida.

Trump a negat în repetate rânduri că ar fi știut despre infracțiunile comise de Epstein. În 2019, de exemplu, a spus că nu știa că Epstein molesta fete.

„Nu, habar n-aveam. Habar n-aveam”, a spus Trump la acea vreme.

Cu toate acestea, luni, Miami Herald a relatat că în 2006, Trump l-a sunat pe Michael Reiter, pe atunci șeful poliției din Palm Beach, și i-a spus că mulți oameni din New York City și Palm Beach știau despre activitățile lui Epstein cu adolescente.

„Slavă Domnului că îl oprești, toată lumea știa că face asta”, i-a spus Trump lui Reiter, conform unui interviu FBI din 2019 cu Reiter, interviu consemnat în dosarele Departamentului de Justiție.

Reiter le-a spus agenților FBI că Trump a dezvăluit că Maxwell era un „agent” al lui Epstein. Trump i-a spus lui Reiter că „ea este malefică și să se concentreze asupra ei”, a relatat Herald.

Reiter a povestit că Trump i-a spus „că a fost odată prin preajma lui Epstein când erau prezenți adolescente și Trump «a ieșit dracului de acolo»”. Trump i-a mai spus lui Reiter că l-a dat afară pe Epstein din Mar-a-Lago.

Anterior, Trump a spus că i-a interzis lui Epstein accesul în clubul său după ce a aflat că Epstein și Maxwell încercaseră să-i fure angajații.

„Bineînțeles că [Trump] știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să se oprească”, a scris Epstein într-un e-mail în 2019.

Maxwell o recrutase pe Virginia Giuffre, în vârstă de 16 ani, din clubul lui Trump, oferindu-i un post de maseuză pentru un bărbat bogat. Ea a spus că Epstein a traficat-o în Regatul Unit pentru prințul Andrew.

Giuffre s-a sinucis în 2025.

FBI a negat că Trump l-a sunat pe Reiter.

„Nu avem cunoștință de nicio dovadă care să coroboreze faptul că președintele a contactat forțele de ordine acum 20 de ani”, a declarat FBI.



