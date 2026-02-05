Cuplul, care denunță manevre politice, a acceptat în cele din urmă să fie interogat de o comisie parlamentară cu privire la posibilele lor legături cu prădătorul sexual, relatează „Le Monde” (Franța).

Aleșii republicani ai Camerei Reprezentanților din SUA au anulat marți, 3 februarie, votul de punere sub acuzare a lui Bill și Hillary Clinton pentru sfidarea Congresului. Fostul președinte și fostul secretar de stat refuzaseră inițial să se prezinte în fața unei comisii a Congresului în cadrul anchetei asupra lui Jeffrey Epstein, înainte de a fi în cele din urmă de acord cu solicitarea Camerei luni.

Bill și Hillary Clinton vor fi interogați separat de o comisie a Congresului la sfârșitul lunii februarie. Fostul secretar de stat american va depune mărturie pe 26 februarie, în timp ce fostul președinte democrat (1993-2001) va fi audiat pe 27 februarie, potrivit unui comunicat al Congresului.

Comisia dorește să-l audieze pe Bill Clinton din cauza prieteniei sale cu agresorul sexual și pe Hillary Clinton pentru ceea ce știe despre legăturile dintre soțul ei și finanțatorul care a murit în închisoare în 2019. „Nimeni nu este mai presus de lege, inclusiv familia Clinton”, a declarat președintele (republican) al comitetului, James Comer, citat într-un comunicat.

După ce au refuzat să se prezinte timp de câteva luni, cuplul s-a răzgândit luni seară, cu puțin timp înainte de un vot în Cameră privind o moțiune de obstrucționare a Congresului împotriva lor. Urmărirea penală ar fi fost atunci recomandată Departamentului de Justiție, iar cuplul ar fi putut risca până la un an de închisoare. Potrivit lui James Comer, „familia Clinton a cedat complet” din cauza acestei moțiuni.

Audierile lor vor fi filmate și transcrise, a declarat oficialul republican, adăugând că „așteaptă cu nerăbdare să-i interogheze pe soții Clinton în cadrul anchetei noastre privind crimele oribile ale lui Epstein și [Ghislaine] Maxwell”, complicele finanțatorului care execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Bill și Hillary Clinton, la rândul lor, au denunțat motivațiile pur politice ale republicanilor. „Ei au negociat cu bună-credință, voi nu ați făcut-o. V-au spus sub jurământ ce știau, dar nu vă pasă”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte. „Fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi acolo. Sunt dornici să creeze un precedent care să se aplice tuturor”, a adăugat purtătorul de cuvânt, Angel Urena.

Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein și a fost fotografiat de multe ori în compania acestuia, a susținut în 2019 că nu a mai vorbit cu acesta de mai bine de un deceniu.

Fostul președinte a negat întotdeauna că ar avea cunoștință despre crimele lui Jeffrey Epstein și nu se confruntă cu repercusiuni legale în ce privește relația sa cu criminalul sexual.

Sursa: Rador Radio România