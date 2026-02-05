Aleșii americani au încheiat oficial marți o perioadă de trei zile de închidere a guvernului, care a paralizat părți ale administrației federale pe fondul dezacordurilor politice privind aplicarea legilor privind imigrația.

„Courrier International” (Franța) relatează că membrii Congresului SUA au semnat marți, 3 februarie, textul care pune capăt celui de-al doilea „shutdown” cu care s-a confruntat țara în decurs de patru luni.

Președintele Donald Trump a salutat o „mare victorie pentru poporul american” la semnarea proiectului de lege bugetar adoptat anterior de Camera Reprezentanților. Statele Unite au dat oficial pagina după închiderea de trei zile a unei părți a guvernului federal, o închidere declanșată de dezacordurile politice privind Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) în urma morții a doi americani uciși de agenți federali la Minneapolis, informează „Politico”.

„Deși adoptarea acestui text pune capăt actualei închideri parțiale a guvernului, aceasta nu face decât să creeze un nou termen limită critic pentru Donald Trump și liderii Congresului, care au acum la dispoziție aproximativ zece zile pentru a ajunge la un acord care să impună noi restricții agenților de imigrare”, notează „New York Times”.

Textul adoptat marți aprobă doar cinci din șase linii bugetare, partea referitoare la finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă – de care depinde ICE – urmând să facă obiectul unor negocieri suplimentare în următoarele două săptămâni.

„The Hill” subliniază că „închiderea” „ar trebui să continue” din cauza reformei ICE.

Proiectul de lege a fost adoptat la limită marți, în ciuda opoziției a 21 de republicani care au refuzat categoric să renegocieze bugetul Departamentului de Securitate Internă, o cerere a democraților.

Președintele american Donald Trump și președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au petrecut timp „în ultimele zile încercând frenetic să înăbușe rebeliunea conservatoare, condusă de reprezentanta republicană Anna Paulina Luna din Florida”, relatează CNN.

21 de membri democrați ai Camerei Reprezentanților au votat marți împreună cu republicanii pentru redeschiderea guvernului, potrivit „Axios”. Votul „a creat diviziuni profunde în rândul democraților, dintre care unii au considerat că partidul ar trebui să folosească închiderea parțială a guvernului federal ca pârghie pentru a promova reforme ample” în domeniul imigrației și controlului frontierelor, relatează site-ul american de știri.

De asemenea, mulți democrați au fost „reticenți în a vota în favoarea finanțării pe termen scurt a Departamentului pentru Securitate Internă”, îngrijorați de „imaginea pe care ar proiecta-o” despre partidul lor, imediat după evenimentele din Minneapolis.

Însă, dimpotrivă, mai mulți membri ai conducerii partidului au susținut că „nu ar fi strategic să se lase guvernul închis”, în timp ce unii aleși democrați au subliniat că districtele lor au nevoie ca anumite agenții federale, precum Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA), să continue să fie finanțate, relatează „Axios”.

Democrații, care refuză să voteze pentru orice viitor buget al DHS fără reforme semnificative ale ICE, cer, printre altele, utilizarea sistematică a camerelor video purtate pe corp de către agenți, interzicerea purtării cagulelor și ca orice arestare să fie precedată de un mandat judiciar.

„Dacă nu reușesc să ajungă la un consens la timp, Departamentul pentru Securitate Internă va rămâne din nou fără finanțare începând cu 14 februarie”, subliniază „Washington Post”.

Dar aleșii republicani cred că „au o poziție puternică de negociere”, analizează cotidianul conservator „The Wall Street Journal”. Ei știu că, în cazul unei blocade democrate, pot conta în continuare pe cele 170 de miliarde de dolari alocate Departamentului pentru Securitate Internă în temeiul legii bugetare adoptate anul trecut („Big Beautiful Bill”), fapt care le-ar putea permite în mod special să continue finanțarea operațiunilor ICE.

Sursa: Rador Radio România