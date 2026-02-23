Donald Trump și-a convocat în premieră joi la Washington Consiliul pentru Pace, în absența majorității aliaților tradiționali ai SUA și în timp ce lumea „clocotește de zvonuri” cu privire la o operațiune militară americană împotriva Iranului.

„Fără prezența multor aliați tradiționali ai SUA, dar cu mare fanfaronadă și autosuficiență, președintele republican Donald Trump a prezidat joi prima reuniune a Consiliului pentru Pace din Gaza, instituția pe care a creat-o, spune el, pentru a reconstrui o fâșie palestiniană devastată de bombardamentele israeliene”, rezumă „El País”, preluat de „Courrier International” (Franța).

Proiectul, care îi permite președintelui american să „se laude a fi un arhitect al păcii mondiale”, provoacă „îngrijorare în rândul multor aliați tradiționali ai Washingtonului, deoarece pare să dorească să concureze cu ONU ca forum pentru rezolvarea problemelor globale”, adaugă cotidianul spaniol.

Ocupantul Casei Albe este conștient de acest lucru și „a încercat să prezinte organizația ca lucrând în concert cu Națiunile Unite și nu ca un actor care ar putea slăbi organizația”, subliniază „Público”. Însă afirmațiile făcute de el la tribună nu au făcut decât să alimenteze temerile.

„În esență, Consiliul pentru Pace va supraveghea ONU și va asigura buna funcționare a acesteia”, a declarat dl Trump. Organizația Națiunilor Unite are într-adevăr „un mare potențial”, dar „nu l-a realizat niciodată”, a afirmat el – chiar dacă Statele Unite au restanțe de peste 4 miliarde de dolari la ONU.

„Au fost prezenți mai mulți lideri, inclusiv președinții Indoneziei și Argentinei, prim-ministrul ungar și regele Bahrainului”, dar mulți membri ai consiliului „trimiseseră oficiali de rang inferior”, notează „The Washington Post”. „Dintre numeroșii aliați europeni aproape toți au refuzat invitația”, și au trimis observatori.

Două teme principale au fost pe ordinea de zi: finanțarea reconstrucției Gazei și contribuțiile cu trupe la forța de stabilizare din teritoriul palestinian. În ce privește primul punct, „mai mulți participanți, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au promis fonduri în valoare totală de peste 6,5 miliarde de dolari”, precizează ă cotidianul american – în timp ce costul reconstrucției Gazei este estimat la cel puțin 70 de miliarde de dolari.

Donald Trump, la rândul său, a promis un pachet de „10 miliarde de dolari”, o modalitate „de a calma îngrijorările legate de angajamentul financiar al Statelor Unite față de acest consiliu, chiar dacă președintele prezidează consiliul și exercită un control aproape total asupra componenței și deciziilor sale”, subliniază ziarul din capitală.

În ce privește forța de stabilizare, care ar putea număra până la 20.000 de soldați, comandamentul adjunct va fi preluat de Indonezia, care și-a declarat disponibilitatea de a contribui cu 8.000 de soldați. Marocul, Kazahstanul, Kosovo și Albania și-au asumat de asemenea angajamentul de a participa.

„Membrii consiliului – fie că promit fonduri pentru reconstrucția Gazei, trimit forțe în cadrul unei forțe internaționale de stabilizare sau oferă antrenament acestor trupe – au înțeles perfect misiunea zilei: să fie prezenți, să facă promisiuni și să-l laude pe președintele american”, analizează „Ha'Aretz”.

„Dacă acest lucru va îmbunătăți efectiv condițiile de viață ale palestinienilor din Gaza, va accelera dezarmarea Hamas, va împiedica acțiunile israeliene care ar putea încălca armistițiul sau încetinește politica sa de izolare regională, este de mică importanță”, adaugă cotidianul israelian.

Fiindcă, în ciuda „declarațiilor furtunoase” ale lui Donald Trump, „pacea rămâne departe în Gaza”, adaugă „Le Soir”. „De la armistițiul din octombrie, peste 600 de palestinieni au fost uciși în atacuri sau bombardamente israeliene. Armata nu a dat niciun semn tangibil de retragere de pe 'linia galbenă', în timp ce Hamas a recâștigat controlul asupra zonelor evacuate, fără nicio intenție de dezarmare”, constată cotidianul belgian.

Pentru „Ha'Aretz”, „la fel de nesemnificativ părea faptul că Trump a convocat o reuniune a liderilor mondiali în timp ce Statele Unite desfășurau masiv resurse militare în Orientul Mijlociu într-un ritm fără precedent, în timp ce un război împotriva Iranului ar putea izbucni în câteva zile”.

Într-adevăr, Washingtonul „abundă în zvonuri despre o operațiune militară masivă împotriva Iranului”, relatează „L'Orient-Le Jour”. Miliardarul a avertizat că Teheranul trebuie să încheie un acord „relevant”, altfel „se vor întâmpla lucruri rele”, dând Republicii Islamice „un ultimatum de zece zile” înainte de a-și lansa ofensiva.

Sursa: Rador Radio România