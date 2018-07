Consiliul Europei, prin vocea secretarului general, Thorbjorn Jagland, a cerut Romaniei să aștepte avizul Comisiei de la Veneția și până atunci să nu intre în vigoare controversatele modificări la Codul Penal și Codul de Procedură Penală.

"Fac apel la toate părțile implicate să aștepte avizul Comisiei de la Veneția și să-l ia în considerare, înainte de a lua măsuri suplimentare pentru modificarea Codului Penal și Codului de Procedura Penală.

Această reformă riscă să intre în contradicție cu obligațiile internaționale ale României, în special cele prevăzute în Convenția Consiliului Europei privind corupția, identificate prin recentul raport al Grupului de State împotriva Corupției (GRECO). Ca stat membru al Organizației noastre, România este obligată să respecte statul de drept.

La 28 iunie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat avizul Comisiei de la Veneția cu privire la proiectele de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penală. Împreună cu recomandările GRECO, acest lucru ar trebui să ajute la găsirea celei mai bune soluții pentru a respecta standardele europene și angajamentele europene ale României.

Consiliul Europei va continua să acorde o atenție deosebită în ceea ce privește schimbările care au loc în România și suntem pregătiți să oferim expertiză suplimentară dacă este necesar”, se arată în comunicatul secretarului general Thorbjorn Jagland.

Varianta în engleză a comunicatului:

„I call upon all parties concerned to wait for the Venice Commission’s Opinion, and to take it into account, before any further steps are taken to amend Romania’s Criminal Code and Criminal Procedure Code.

This reform risks contradicting Romania’s international obligations, notably under the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption, as identified by the recent ad hoc report of the Group of States against Corruption (GRECO). As a member State of our Organisation, Romania is duty-bound to uphold the rule of law.

The Council of Europe will continue to pay close attention to the on-going developments in Romania and we stand ready to provide further expertise if needed.”

The Venice Commission’s opinion was requested by the Council of Europe Parliamentary Assembly in a decision on 28 June. The opinion is due on 19 October. Together with the recommendations of GRECO, this is intended to identify the best possible solution to address the issues raised by the draft amendments, in line with European standards and with Romania’s European commitments.

Amintim că miercuri Camera Deputaților a votat modificarea Codului Penal, majoritatea covârșitoare a noilor prevederi fiind în favoarea inculpaților și condamnaților penal, inclusiv a liderului PSD, Liviu Dragnea, care ar scăpa de condamnarea la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului și și-ar putea anula chiar și condamnarea definitivă în dosarul Referendumului.

În urmă cu două săptămâni, tot într-un ritm fulger, parlamentarii au modificat și Codul de Procedură Penală în aceeași manieră.

Dezbaterile au fost de formă, lucru recunoscut chiar și de artizanul acestor modificări, Florin Iordache: „Nu aveți nicio șansă”, le-a spus deputatul PSD parlamentarilor opoziției care își susțineau amendamentele.