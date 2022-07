Președintele american Joe Biden plănuiește să aibă joi o discuție cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Intenția lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, de a vizita Taiwanul nu stârnește doar condamnări din partea Beijingului, ci enervează destul de mult Casa Albă și Pentagonul.

„Cred că armata consideră că nu este o idee bună acum”, a spus președintele Joe Biden pe 20 iulie.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de externe, Zhao Lijian, a denunțat o astfel de vizită, care „ar submina grav suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei și ar afecta serios bazele alianței sino-americane”.

Pelosi, în vârstă de 82 de ani, trebuia inițial să călătorească pe insulă în luna aprilie, dar a trebuit să-și amâne călătoria după ce a fost diagnosticată cu SarsCov-2. Ar fi prima vizită a unui președinte al Camerei Reprezentanților în Taiwan după republicanul Newt Gingrich, în 1997.

Răspunsul lui Pelosi către Joe Biden a accentuat mai degrabă problema: „Cred că ceea ce spunea președintele este că armata se teme că avionul meu va fi doborât”.(Conform practicii diplomatice, acest tip de călătorie are loc la bordul unei aeronave militare americane).

O disensiune neobișnuită

Potrivit New York Times, Casa Albă ar prefera ca doamna Pelosi să-și anuleze călătoria, temându-se de interpretări greșite și de riscul unor incidente înainte de cel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China (PCC). Nimeni nu știe când va avea loc călătoria, în schimb agenția Bloomberg anunța că Biden ar urma să aibă joi o discuție cu președintele Xi, o convorbire pregătită de zece zile.

Această disidență publică este neobișnuită, deoarece politica SUA față de China a fost subiectul unui puternic consens transpartinic de mulți ani, inclusiv sub Donald Trump.

În plus, a apărut o nouă dispută privind o posibilă infiltrare a Fed (Rezerva Federală Americană) de către chinezi. Un raport publicat luni analizează treisprezece persoane de interes identificate în 2015 de către Fed, fiind redactat de angajați ai minorității republicane din Senat, și a atras o reacție din partea președintelui Fed, Jerome Powell: „Suntem profund deranjați de ceea ce noi considerăm a fi insinuări incorecte, nefondate și neverificate din raport cu privire la anumiți membri ai personalului”, a scris Powell.

Cazul este perfect pentru propaganda Beijingului, deoarece luni, 25 iulie, Taiwanul și-a început manevrele militare anuale menite să antreneze forțele militare și administrația pentru un scenariu de invazie din partea Chinei.

Din 20 iulie, opunerea fermă a PCC la o posibilă vizită a oficialului american a fost relatată pe larg de presa de stat chineză, în special în edițiile în limba engleză și în conturile de pe rețelele sociale occidentale. Cazul oferă o nouă oportunitate de a scoate la iveală retorica naționalistă obișnuită a regimului.

„China îndeamnă Statele Unite să respecte principiul unei singure Chine (…) prin renunțarea la vizită, prin suspendarea contactelor oficiale cu regiunea Taiwan, prin oprirea creării de condiții care ar putea duce la tensiuni în strâmtoarea Taiwan și prin respectarea angajamentul american de a nu sprijini independența Taiwanului”, a declarat, luni, 25 iulie, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Zhao Lijian.

„Dacă Statele Unite insistă, China va lua măsuri ferme și puternice pentru a-și proteja suveranitatea națională, suntem pregătiți”, a scris el pe Twitter.

La rândul său, editorialistul cotidianului naționalist Global Times, Hu Xijin, a scris: „Vizita lui Pelosi ar putea accelera o confruntare militară”.

Linie fină de demarcație

Administrația Biden se află pe o linie de demarcație între fermitate, prudență pentru a nu-i provoca pe chinezi în mod inutil și rezolvarea anumitor dosare interne. Pe partea fermității, administrația Biden încearcă să-i convingă pe chinezi că nu va rămâne pasivă în cazul unei invazii a Taiwanului, fără a ieși clar din ambiguitatea strategică care constă în a nu preciza formal care ar fi reacția americană.

În timpul unei vizite la Tokyo la sfârșitul lunii mai, Joe Biden s-a angajat să apere Taiwanul în cazul unei invazii: „Da. Acesta este angajamentul pe care l-am luat”.

Un oficial de la Casa Albă, citat de Wall Street Journal, a clarificat faptul că politica americană față de Taiwan nu s-a schimbat și că președintele Biden „a reiterat angajamentul nostru de a oferi Taiwanului mijloace militare să se apere /în caz de atac/”.

Americanii denunță activitățile intensificate ale chinezilor în zona Pacificului. Șeful Statului Major al Apărării, Mark Milley, în timpul unei călătorii la Jakarta, declara pe 24 iulie: „Armata chineză a devenit mult mai prezentă și mai agresivă în regiune”.

Cu toate acestea, experiența rusă în Ucraina îi încurajează pe chinezi să fie precauți. „Probabil contează mai puțin întrebarea dacă liderii chinezi ar putea alege în câțiva ani să folosească forța pentru a controla Taiwanul. Important este cum și când vor face acest lucru”, a spus directorul general al CIA, William Burns, care nu crede într-o invazie a insulei în urma congresului partidului. Potrivit acestuia, China ar fi învățat din experiența rusă că „nu câștigi victorii rapide și decisive cu o forță dezamăgitoare”.

Însă senatorul Chris Coons, un democrat de Delaware apropiat de Joe Biden, are o lectură mai întunecată și crede că detectează la Beijing „o școală de gândire” care dorește ca Taiwanul fie atacat cât mai repede, pentru a nu avea timp să își consolideze apărarea. „S-ar putea să ne îndreptăm către o confruntare mai devreme decât am crezut”, a spus senatorul pentru New York Times.

Pe termen scurt, Joe Biden are de rezolvat două probleme interne. În primul rând, ridicarea parțială a taxelor vamale impuse sub Donald Trump pentru Beijing, în încercarea de a lupta împotriva inflației, care a ajuns la 9,1% pe parcursul unui an în iunie.

Al doilea subiect este protecția industriei strategice a Statelor Unite, care este excesiv de dependentă de liderul mondial în sector, compania TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Congresul ar urma să adopte rapid un plan de 52 de miliarde de dolari subvenții pentru a produce semiconductorii pe teritoriul Statelor Unite: „America a inventat semiconductorii, dar de-a lungul anilor am delegat fabricarea acestor semiconductori în străinătate. E timpul să o aducem înapoi acasă”.

Sursa: RADOR