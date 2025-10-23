Este posibil ca informații confidențiale să fi fost transmise companiilor de apărare pentru a facilita atribuirea contractelor publice de armament, scrie „L'Express” (Franța).

Această investigație extinsă atrage atenția asupra riscurilor de corupție într-un sector la fel de opac precum apărarea. În luna mai, mai multe persoane au fost arestate în cadrul unei anchete privind presupuse nereguli în atribuirea contractelor de armament de către o agenție NATO. La acea vreme, instanțele belgiene și luxemburgheze, precum și însăși Alianța Atlantică, au publicat informațiile. La începutul acestei săptămâni, cotidianul belgian „Le Soir” a dezvăluit detalii suplimentare despre această operațiune internațională, supranumită „Mâini curate”, inițiată de NSPA (Agenția Națională de Sprijin și Achiziții pentru Securitate a NATO), în colaborare cu FBI și Eurojust, agenția judiciară europeană.

Am aflat că printre cei arestați în luna mai se număra și Scott Willason, un fost ofițer militar american în vârstă de 53 de ani, care a fost și angajat al agenției de achiziții NATO (cu sediul în Luxemburg) înainte de a deveni consultant în apărare.

Acest specialist în explozibili a fost arestat în Elveția de poliția cantonală pe 13 mai. El este suspectat, la fel ca mai mulți angajați actuali și foști ai NSPA, că a transmis informații confidențiale companiilor pentru a le ajuta să obțină contracte pentru muniții sau drone. Avocatul său, citat de „Le Soir”, a vorbit despre „acuzații nejustificate și nefondate” împotriva unui om a cărui carieră la NATO a fost „onorabilă, ireproșabilă și distinsă”.

Cu o zi înainte, poliția federală belgiană l-a arestat pe „M” pe aeroportul din Bruxelles. Fost angajat al departamentului de muniții al NSPA, devenit consultant independent în 2021, acesta rămâne încarcerat și este suspectat de corupție, spălare de bani și participare la o organizație criminală. „Pe scurt, sistemul judiciar belgian îl suspectează că a primit informații confidențiale de la complici care încă lucrează la NSPA, informații care ar fi oferit clienților săi un avantaj competitiv”, explică cotidianul citat.

În joc au fost 1,9 milioane de euro, posibil spălați prin intermediul unor firme de consultanță - o afirmație pe care „M” o neagă. Doi dintre presupușii săi complici, care lucrează în prezent pentru agenția Atlantic, au fost, de asemenea, arestați. O serie de alte percheziții și arestări au fost efectuate între februarie și iunie în șapte țări, implicând în special autoritățile belgiene, olandeze, italiene, spaniole și americane.

Suspectând fraudă internă și delapidare, agenția Atlantic a contactat autoritățile americane, care au mobilizat FBI, Serviciul de Investigații Criminale al Apărării (DCIS) și Serviciul de Investigații Criminale Navale (NCIS). Peste Atlantic, anchetele au condus la punerea sub acuzare, în februarie și aprilie, a lui Manousos Bailakis și Ioannis Gelasakis de către două instanțe americane.

Acești doi antreprenori greci au ocupat funcții de răspundere la o companie de servicii de apărare navală, Global Defense Logistics. Autoritățile l-au arestat și pe Ismail Terlemez, șeful companiei emblematice de armament din Turcia, Arca. „Trei dintre ei au fost arestați și închiși, dar au fost eliberați ulterior, sistemul judiciar american renunțând la toate acuzațiile împotriva lor”, relatează „Le Soir”. Trei cetățeni olandezi au fost, de asemenea, închiși sub suspiciunea de corupție, de data aceasta în legătură cu contracte de achiziții publice atribuite în 2023 în detrimentul armatei olandeze.

Cazul survine în contextul în care bugetele militare explodează în Europa și Occident, în fața amenințării rusești. Comisia Europeană, de exemplu, a anunțat recent un plan de a utiliza ratingul de credit al UE pentru a împrumuta 150 de miliarde de euro (168 de miliarde de dolari) pentru a ajuta cele 27 de state membre ale Uniunii Europene să investească încă 800 de miliarde de euro în apărare în următorii ani.

Această cursă a înarmărilor pune presiune pe instituțiile publice pentru a gestiona riscurile de potențială fraudă, deoarece sectorul apărării este asociat în mod special cu corupția la nivel mondial. Acest lucru se datorează secretului său și sumelor mari implicate. „La nivel național și european, multe mecanisme de transparență privind achizițiile publice nu se aplică acestui sector”, subliniază DW, care a contribuit la anchetă. „Ancheta NATO în curs, indiferent de rezultatul acesteia, este o reamintire valoroasă a importanței unei supravegheri riguroase a modului în care fondurile publice sunt cheltuite pentru apărare”, a declarat Francesca Grandi de la organizația de supraveghere Transparency International, citată de presa germană.

