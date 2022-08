Ucraina a anunțat luni declanșarea unei contraofensive mult așteptate pentru recâștigarea teritoriului din sud ocupat de forțele rusești.

Mișcarea reflectă încrederea tot mai mare a Kievului, pe măsură ce vin ajutoarele militare occidentale, notează Reuters.

”Astăzi am început acțiuni ofensive în diverse direcții, inclusiv în regiunea Herson”, a declarat la postul public de radio Suspilne purtătoarea de cuvânt al Comandamentului Sud, Natalia Humeniuk.

Rusia a capturat rapid zone din sudul Ucrainei lângă coasta Mării Negre, inclusiv Herson, în faza incipientă a războiului, în contrast puternic cu încercarea eșuată de a captura Kievul.

Ucraina folosește arme sofisticate furnizate de Occident pentru a lovi depozitele de muniție rusești și pentru a face ravagii în liniile de aprovizionare. Humeniuk a declarat luni că Ucraina a lovit peste 10 de astfel de depozite de muniție în ultima săptămână, adăugând că aceste lovituri ”au slăbit, fără îndoială, inamicul”.



Ukraine has been using sophisticated Western-supplied weapons to hit Russian ammunition dumps and wreak havoc with supply lines. Humeniuk told a briefing on Monday that Ukraine had struck more than 10 such ammunition dumps in the past week, adding they had "unquestionably weakened the enemy".



++++

Rusia nu poate opri războiul chiar dacă Ucraina renunță la speranțele legate de NATO,

Un important aliat al președintelui rus, Vladimir Purin, a declarat că Moscova nu și-ar opri campania militară din Ucraina nici în cazul în care Kievul renunță la aspirațiile sale de aderare la NATO, relatează US News&World Report.

Cu ocazia unui interviu acordat televiziunii franceze, fostul președinte Dmitri Medvedev, care acum este șef-adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a mai afirmat că Rusia este dispusă să discute subiectul cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dar în anumite condiții.Încă dinaintea invaziei din luna februarie, Moscova a afirmat clar că, pentru ea, aderarea Ucrainei la NATO este inaccpetabilă."Renunțarea la aderarea la alianța nord-atlantică este acum de importanță vitală, dar deja nu mai este suficientă pentru propășirea păcii”, a declarat Medvedev pe canalul LCI, citat fiind de agențiile ruse de presă.El a mai spus că Rusia își va continua campania până la atingerea obiectivelor propuse. Putin afirmă că dorește ‘denazificarea’ Ucrainei. Kievul și Occidentul susțin însă că acesta este doar un pretext absolut nefondat în vederea unui război de cucerire.De la începutul invaziei, Rusia și Ucraina au purtat mai multe runde de convorbiri, dar nu s-a înregistrat niciun progres, iar reluarea lor are puține șanse."Asta va depinde de modul în care se desfășoară evenimentele. Am fost gata și înainte să ne întâlnim (cu Zelenski)”, a spus Medvedev.În declarațiile sale, el a mai spus că armamentul pe care Staatele Unite l-au trimis deja în Ucraina – precum lansatoarele de rachete HIMARS – nu reprezintă încă un pericol prea mare.Dar lucrurile s-ar puteea schimba, a spus el, în cazul în care SUA ar timite armament cu o rază mai lungă de acțiune."Când o anumită rachetă zboară pe o distanță de 70 km., e una, dar când vine vorba de 300 – 400 km., asta e altceva. Asta ar reprezenta o amenințare directă la adresa teritoriului Federației Ruse”, a subliniat el. (Sursa: RADOR)