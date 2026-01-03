Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), adoptată anterior de administrația orașului, informează „The Times of Israel” (Israel).

Decizia a stârnit reacții puternice atât în rândul comunităților evreiești, cât și pe scena politică internațională.

Revocarea a fost făcută chiar în prima zi de mandat și a vizat un pachet de ordine executive emise de administrația precedentă, condusă de fostul primar Eric Adams, care includeau utilizarea definiției IHRA ca reper pentru instituțiile municipale .

Definiția IHRA, adoptată de numeroase guverne și instituții internaționale, extinde conceptul de antisemitism dincolo de ura față de evrei ca persoane și include exemple de comportamente legate de statul Israel care, în anumite contexte, pot fi considerate antisemite. Criticii acestei definiții susțin însă că aplicarea ei la nivel administrativ riscă să limiteze libertatea de exprimare și critica legitimă a politicilor guvernului israelian.

Argumentele taberelor adverse

Susținătorii lui Mamdani au afirmat că eliminarea definiției IHRA din cadrul normativ al orașului New York este necesară pentru a evita folosirea ei ca instrument politic împotriva activismului pro-palestinian și a dezbaterii publice. În viziunea acestora, combaterea antisemitismului ar trebui realizată prin politici clare împotriva urii și violenței, nu prin definiții controversate.

De cealaltă parte, lideri ai comunității evreiești, oficiali israelieni și politicieni americani au acuzat decizia că slăbește mecanismele de protecție împotriva antisemitismului, într-un context global marcat de creșterea incidentelor antievreiești. Potrivit acelorași surse citate de „The Times of Israel”, criticii avertizează că renunțarea la definiția IHRA transmite un semnal periculos privind tolerarea discursului ostil față de evrei .

Poziția administrației Mamdani

Administrația Mamdani a respins acuzațiile de relativizare a antisemitismului, subliniind că orașul New York va continua să combată ferm crimele motivate de ură și să finanțeze programe dedicate protejării comunităților vulnerabile. Primarul a insistat că revocarea ordinului nu echivalează cu negarea antisemitismului, ci cu refuzul unei definiții considerate prea largi și susceptibile de abuz.

Decizia marchează una dintre primele rupturi majore de politică simbolică ale noii administrații și plasează New York-ul în centrul unei dezbateri mai ample, care depășește granițele Statelor Unite și care încearcă să stabilească unde poate fi trasată linia dintre combaterea antisemitismului și protejarea libertății de exprimare în raport cu Israelul.