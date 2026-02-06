În timpul unei convorbiri telefonice, președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump să nu vândă arme Taiwanului, relatează „Le Figaro” (Franța).

Joi, președintele taiwanez Lai Ching-te a dat asigurări că „nu se va schimba” cooperarea dintre Taipei și Washington, după ce liderul chinez Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump să nu vândă arme Taiwanului în timpul unei convorbiri telefonice de miercuri.

„Relațiile dintre Taiwan și Statele Unite sunt solide ca stânca, iar toate programele de cooperare vor continua și nu se vor schimba”, le-a declarat Lai Ching-te reporterilor după ce a vizitat o fabrică de textile din centrul insulei.

Lai Ching-te a subliniat că „angajamentele (față de Taipei) rămân neschimbate” și că „există canale excelente de comunicare” între cele două țări, fără a oferi detalii suplimentare.

Miercuri, Xi Jinping l-a avertizat pe președintele SUA că Statele Unite ar trebui „să dea dovadă de prudență” în vânzările de arme către Taiwan, potrivit presei de stat.

Taiwanul și China continentală au fost separate politic de la Războiul Civil Chinez, care s-a încheiat în 1949. Beijingul revendică teritoriul și spune că dorește o „reunificare” pașnică, dar nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra teritoriului insular.

Fără a recunoaște oficial Taiwanul, Washingtonul este principalul său susținător și furnizor de arme. Noua Strategie Națională de Apărare a SUA (NDS) pentru 2026, publicată în ianuarie de Departamentul Apărării al SUA, afirmă că Washingtonul va „descuraja China în regiunea Indo-Pacifică prin forță, nu prin confruntare”, dar nu menționează Taiwanul, spre deosebire de strategiile anterioare.

Sursa: Rador Radio România