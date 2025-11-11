Organizată pentru prima dată în Brazilia, conferința este programată să se desfășoare până pe 21 noiembrie. Publicația braziliană „O Globo” explică cititorilor cum funcționează întâlnirea.

Pentru prima dată, Conferința Părților (COP), principalul forum de deliberare privind agenda climatică globală, va avea loc în Brazilia - și în inima Amazoniei. Se așteaptă ca întâlnirea care începe luni să reunească aproximativ 60.000 de oameni la Belém. Se prevede ca agendele să dureze până pe 21 noiembrie, dar există posibilitatea prelungirii evenimentului dacă negocierile stagnează.

Toate cele 198 de țări semnatare ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) pot participa la conferință. Pe lângă șefii de stat și miniștri – care s-au întâlnit deja la summit-ul liderilor, săptămâna trecută – la dezbateri participă de obicei oameni de știință, activiști și reprezentanți ai societății civile și ai sectorului de afaceri.

În afară de aceasta, este un fapt obișnuit ca țările să se organizeze în grupuri și coaliții, pe baza unor probleme teritoriale sau a unor agende specifice. De exemplu, există G77, care unește națiunile în curs de dezvoltare.

Negocierile din cadrul unei COP servesc la alinierea intereselor globale în jurul unor obiective concrete, cum ar fi țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, mecanismele de finanțare pentru proiectele climatice, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și alte pacte globale. Președinția COP acordă prioritate temelor, definește obiectivele și modelează discuțiile.

Dezbateri tehnice și acorduri

Prima săptămână a COP este de obicei rezervată dezbaterilor mai tehnice, în timp ce a doua săptămână se concentrează asupra întâlnirilor politice și semnării de acorduri. Terenul a fost pregătit încă de la summit-ul liderilor, care a avut loc joia și vinerea trecute.

Obiectivele stabilite la sfârșitul unei COP trebuie să fie consensuale, iar toate țările au dreptul de vot. Deși rezoluțiile de acest gen necesită discuții pe tot parcursul anului, memorandumurile sunt de obicei finalizate și semnate în cadrul conferinței.

Sursa: Rador Radio România