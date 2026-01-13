Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevre „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că ”ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.

Misiunea Phenianului la Națiunile Unite din New York s-a opus, de asemenea, posibilității unei informări privind încălcarea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord, scrie „La Libre Belgique” (SUA).

În schimb, „ce ar trebui pus la îndoială și dezbătut deschis la ONU, ca fiind cea mai importantă problemă prioritară, este actul criminal josnic al Statelor Unite”, se arată în declarație.

„Statele Unite își manifestă disprețul față de însăși existența ONU”, a adăugat Phenianul. Declarația vine la puțin peste o săptămână după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite.

Acest tip de operațiune reprezintă un scenariu catastrofal pentru Phenian, care a acuzat de mult timp Washingtonul că vrea să-i „decapiteze” guvernul și susține că propriile programe militare și nucleare servesc drept factor de descurajare.

„Iraționalitatea și practicile abuzive ale Washingtonului, care folosește arena ONU pentru a-și promova interesele geopolitice, nu ar trebui niciodată tolerate”, a mai estimat misiunea nord-coreeană.

Ea a acuzat, de asemenea, Washingtonul de „acte ilegale și imorale nerușinate” și de „încercarea de a batjocori scena ONU în scopuri unilaterale și egoiste”.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite se vor retrage dintr-o serie de organizații ale Națiunilor Unite considerate „contrare intereselor SUA”.

Coreea de Nord este supusă unei serii de sancțiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU din cauza programelor sale nucleare și de rachete balistice.

