Coreea de Nord a dezvăluit joi un lansator de rachete multiplu de 600 mm capabil să lanseze focoase nucleare. Liderul Kim Jong-un urmează să prezinte următorii pași din programul de armament și descurajare al Phenianului, potrivit „France 24”.

Coreea de Nord s-a dotat cu un nou lansator de rachete multiplu cu capacitate nucleară, a anunțat presa de stat joi, 19 februarie, înaintea unui congres al partidului de guvernământ unde problema dezvoltării armelor va ocupa un loc central.

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a supervizat dezvăluirea unui lansator de rachete de 600 mm, capabil să lanseze focoase nucleare, potrivit agenției oficiale de știri KCNA. Sistemul este „potrivit pentru un atac special, adică pentru îndeplinirea unei misiuni strategice”, a declarat el, folosind un eufemism comun pentru utilizarea nucleară.

Liderul nord-coreean urmează să dezvăluie următorii pași din programul de armament și descurajare al Phenianului, inclusiv componenta sa nucleară, la congresul programat pentru sfârșitul acestei luni. Congresul, considerat cel mai important eveniment politic din țară, este o oportunitate pentru Partidul Muncitorilor de a stabili liniile directoare de politică națională pentru următorii ani. Congresul precedent a avut loc în 2021.

„Să transforme ținta în cenușă”

Fotografiile publicate de presa de stat arată zeci de lansatoare de rachete aliniate în fața Casei de Cultură din capitala Phenian, unde va avea loc congresul. În ultimele zile au circulat și rapoarte despre sosirea delegațiilor. Coreea de Nord nu a anunțat data exactă a congresului, care se așteaptă să abordeze și probleme diplomatice și economice.

Potrivit lui Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, sistemul dezvăluit joi ar putea lansa proiectile cu o rază de acțiune estimată la 400 de kilometri, acoperind astfel întreaga Coree de Sud, pe care Nordul o numește „cel mai ostil dușman al său”. „Obiectivul său principal este de a neutraliza puterea aeriană combinată a Coreii de Sud și a Statelor Unite”, a declarat el pentru AFP, explicând că „o singură salvă de patru până la cinci focoase nucleare ar putea devasta o întreagă bază aeriană”.

„Nu este nevoie să spunem mai multe despre puterea sa distructivă și valoarea sa militară”, a declarat Kim Jong-un cu privire la lansatorul de rachete, despre care a susținut că ar putea „transforma ținta în cenușă”. Liderul a ordonat creșterea și modernizarea producției de rachete în ultimele luni. Și Phenianul a accelerat testarea armelor.

Analiștii cred că această campanie își propune să îmbunătățească capacitățile sale de atac de precizie, să provoace Statele Unite și Coreea de Sud și să testeze arme înainte de a le exporta eventual în Rusia, aliatul său.

Sursa: Rador Radio România