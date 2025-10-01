Coreea de Nord a avertizat luni, la Adunarea Generală a ONU, că nu va renunța la programul său nuclear, deoarece, pentru ei, acest lucru „este echivalent cu a ne cere să renunțăm la suveranitatea noastră și la dreptul la existență”.

Acestea au fost cuvintele viceministrului nord-coreean de Externe, Kim Son Gyoing, în discursul său în fața Adunării, subliniind în mai multe rânduri că țara sa nu va renunța la suveranitatea sa „și nici nu vom abandona programul nostru nuclear”, scrie „El Periodico” (Spania).

Pentru viceministru, armele nucleare ale țării sale sunt cele care permit „echilibrul de putere în Peninsula Coreeană” și, prin urmare, „garantează pacea durabilă” în acea regiune. Programul nuclear „este un drept sacru și absolut care nu poate fi atins”, a insistat el, mai ales că țara sa se confruntă cu „amenințarea crescândă a operațiunilor Statelor Unite și ale aliaților săi pentru a provoca un război”. În discursul său, Kim nu a făcut aluzie la o posibilă întâlnire între țara sa și Statele Unite pentru a dezamorsa tensiunile; dimpotrivă, a acuzat Statele Unite că își incită aliații din Asia să pregătească scena pentru „o amenințare militară extraordinară”.

Coreea de Nord trece în prezent printr-un proces de timidă deschidere după carantina cauzată de pandemia de CoViD-19. În perioada actuală, și-a consolidat relațiile cu Rusia și China. Rusia a contribuit cu soldați la războiul din Ucraina. Se estimează că aproximativ 3.000 de nord-coreeni au murit pe frontul ucrainean.

În cazul Chinei, relațiile au o natură mai comercială. China dorește să consolideze cooperarea cu Coreea de Nord pentru a lucra împreună împotriva hegemoniei, i-a spus ministrul de Externe de la Beijing, Wang Yi, omologului său nord-coreean, într-o referire voalată la Statele Unite, weekendul trecut. Ministrul nord-coreean de Externe, Choe Son-hui, s-a întâlnit duminică cu Wang în capitala chineză, la câteva săptămâni după ce liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a vizitat și el Beijingul, în încercarea de a consolida relațiile bilaterale. „Menținerea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre China și RPDC (Coreea de Nord) a fost întotdeauna strategia politică de neclintit” a guvernului chinez, i-a spus Wang lui Choe.

„China este dispusă să consolideze coordonarea și cooperarea cu Coreea de Nord în afacerile regionale și internaționale, să respingă toate formele de hegemonie și să protejeze interesele comune ale ambelor părți, precum și echitatea și justiția internațională”, a adăugat el, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe. Aceste comentarii au făcut referire la Statele Unite, principalul rival al Chinei în ultimii ani în mai multe sectoare economice și geopolitice.

Agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA a relatat luni că cei doi miniștri au convenit asupra mai multor chestiuni în timpul discuțiilor lor. Miniștrii „au făcut schimb de opinii pe teme internaționale și regionale și au ajuns la un consens deplin”, a relatat KCNA, citată de agenția de știri sud-coreeană Yonhap. China este o sursă majoră de sprijin diplomatic, economic și politic pentru Coreea de Nord, o țară pustnică înarmată cu arme nucleare, iar cele două țări împărtășesc o opoziție comună față de Statele Unite.

Sursa: Rador Radio România