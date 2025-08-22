Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a transmis un mesaj de sprijin soldaților țării sale desfășurați în regiunea Kursk din Rusia în ajutorul Moscovei, a relatat joi agenția oficială de știri KCNA, notează „France” 24 (Franța).

Kim Jong-un „a exprimat încurajările sale calde” ofițerilor și soldaților care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a relatat agenția oficială de știri KCNA. „Avem o armată eroică”, a declarat Kim Jong-un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean din capitala Phenian. „Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă și ceea ce trebuie făcut. Va continua să o facă și în viitor”, a adăugat el.

Remarcile liderului nord-coreean vin în contextul în care președintele american, Donald Trump, își intensifică încercările nereușite până acum de a rezolva conflictul dintre Rusia și Ucraina, după ce a purtat discuții foarte mediatizate cu liderii ambelor țări în ultimele zile.

Pact de apărare reciprocă

Însă președintele rus, Vladimir Putin, care a numit și el trupele nord-coreene „eroice” săptămâna trecută, a evitat până acum să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri de pace.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a președintelui rus în țară. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent al soldaților săi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au susținut că Phenianul a desfășurat peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk până în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți luptând pentru Rusia, potrivit Seulului.

O bază de rachete balistice în apropierea Chinei

Pe de altă parte, potrivit unui think-tank american, Coreea de Nord a construit o bază militară secretă în apropierea graniței sale cu China, care ar fi folosită pentru a depozita cele mai recente rachete balistice cu rază lungă de acțiune.

Această bază de rachete balistice nedeclarată este situată la doar 27 de kilometri de granița țării cu China, potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think-tank cu sediul la Washington.

Situată în provincia Pyongjan de Nord (nord-vest), baza Sinpung-dong găzduiește probabil rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv cele cu capacitate nucleară, conform raportului. Armele „reprezintă o potențială amenințare nucleară pentru Asia de Est și cele două Americi”, mai susține aceeași sursă.

Baza este una dintre cele „15-20 de baze de rachete balistice, facilități de întreținere, sprijin, depozitare de rachete și focoase nucleare pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”. Acesta este „primul studiu cuprinzător, open-source, care confirmă existența bazei”.

Sursa: Rador Radio România