Xi Jinping și Putin au promis ''schimbări care nu s-au petrecut într-o sută de ani'': dar ce au decis cei doi lideri vizavi de cele trei dosare principale aflate în discuție?

Salutul final al lui Xi Jinping către prietenul său Vladimir Putin: ''Sunt schimbări care nu s-au produs de o sută de ani. Când suntem împreună, noi ghidăm aceste schimbări''. Răspunsul lui Putin a fost unul lapidar: ''Sunt de acord'', dar care a dat de înțeles că țarul este de acord cu gândirea lui Xi: singurul mare aliat pe care se poate baza, comentează Il Corriere della Sera.

Pe masa de lucru a summitul de la Kremlin se aflau trei chestiuni importante: relația bilaterală China-Rusia; războiul din Ucraina; confruntarea-ciocnire dintre cele două puteri ale Estului și ''Occidentului colectiv'', așa cum o definesc rușii și chinezii, alarmați de frontul unit format din Statele Unite, Uniunea Europeană și aliați din Pacific precum Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Ce rămâne așadar din aceste trei zile?

1. ''Ordinul de luptă''

În fraza criptică a lui Xi privind schimbările care nu s-au petrecut într-o sută de ani, politologii de la Washington au descifrat imediat un ordin de luptă: China și Rusia unite pentru a răsturna ordinea mondială condusă de Occident. Este bine cunoscut faptul că tocmai provocarea Occidentului este cea care împinge Moscova tot mai aproape de Beijing. Cu toate acestea, Putin, cu spiritul său de aventură vrea să distrugă și să subjuge; în timp ce Xi, care are mult mai mult de pierdut (legături economice cu Statele Unite și Europa) este mai precaut.

2. Ucraina a fost ''absentă''

Xi Jinping a menționat cu greu Ucraina, cel puțin în momentul în care microfoanele erau deschise și în comunicatele delegației sale. A lăsat țarului această treabă murdară. Xi s-a limitat să precizeze doar că China menține o ''poziție imparțială''. Misiunea lui la Moscova a avut loc după prezentarea, pe 24 februarie, a deja celebrelor ''12 puncte chinezești pentru soluționarea crizei'', care conform Statelor Unite sunt o capcană pentru Ucraina și Occident.

Prin urmare, Xi are un prim obiectiv: vrea să joace rolul de pacificator neutru. Așa că în timpul summit-ului, sarcina de a vorbi public despre ''criza acută'' i-a revenit prietenului său războinic și belicos: Putin, care a declarat că ''multe dintre propunerile planului de pace chinez sunt în conformitate cu abordarea rusă și pot fi luate ca bază pentru o reglementare a conflictului din Ucraina, atunci când Occidentul și Kievul vor fi pregătiți''.

3. Discuțiile (care vor avea loc în curând) dintre Xi și Zelenski

Pentru a-și juca rolul de pacificator, Xi este constrâns acum să poarte discuții cu Volodimir Zelenski, cu care nu a mai vorbit de când rușii au lansat agresiunea pe care chinezii refuză să o numească invazie. Au circulat zvonuri despre o întâlnire virtuală iminentă, o videoconferință între Beijing și Kiev. Ucrainenii o invocă: Zelenski vrea să știe ''ce presupune apelul la suveranitate și integritate teritorială'' care iese în evidență la punctul 1 din cele 12 idei chineze pentru o soluție pașnică.

În documentul chinez din 24 februarie nu există nicio referire la ocupația rusă a provinciilor de est ale Ucrainei. Punctul 3 invocă ''încetarea ostilităților''. Punctul 4 vorbește despre ''reluarea negocierilor de pace''. Ucrainenii nu au încredere, iar Casa Albă spune că o încetare a focului în această situație pe teren ''demonstrează că Beijingul sprijină Moscova și dorește ratificarea câștigurilor teritoriale ale Rusiei''. Documentul chinez nu menționează de fapt retragerea armatei ruse din Ucraina invadată.

După trei zile petrecute la Kremlin, ''neutrul'' Xi Jinping trebuie să accepte cel puțin un apel video cu Kievul. Unde nu a sunat în acest an de război foarte probabil pentru că și-a dat seama că Zelenski este un ''mare comunicator'' și că, spre deosebire de Putin, ar putea dezvălui lumii adevărata poziție a Chinei față de invazie.

4. Dar ce înțelege Xi prin ''integritatea teritorială'' a Ucrainei?

Vorbind cu Zelenski, Xi își va asuma un risc. În același timp și liderul ucrainean va trebui să fie atent: nu poate irita China, pentru a nu risca să o determine să crească sprijinul acordat rușilor; deoarece el trebuie să o țină legată de frontul reconstrucției postbelice, care va costa enorm.

Statele Unite avertizează împotriva ''cacealmalei'' lui Xi care îl sprijină pe tovarășul Putin. Cu toate acestea, per total, cele 12 puncte chinezești sunt, până acum, singura încercare mai mult sau mai puțin articulată de a opri războiul. Occidentalii și ucrainenii ar trebui să-l facă pe Xi să iasă din ambiguitate, să clarifice ce înseamnă integritatea teritorială.

5. Contractul decisiv pe care Xi nu l-a semnat

Pe frontul relațiilor economice, Putin a lăudat pactul comercial al oțelului, aproape 200 de miliarde de schimburi comerciale în 2023 (sumă care reprezintă totuși doar a șaptea parte din comerțul Chinei cu Statele Unite și Uniunea Europeană). Țarul a invitat industriile chineze să ia locul celor occidentale în Rusia. Având în vedere sancțiunile, Putin nu are altă opțiune.

El a mai anunțat că ''Puterea Siberiei 2'' va aduce în China 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an: ''am ajuns la o înțelegere asupra parametrilor'', a spus țarul. Păcat doar că nu a fost semnat încă contractul pentru gazoductul care se așteaptă să intre în funcțiune în 2030, iar Xi nici nu a vorbit despre asta.

Mega-proiectul este discutat de ani de zile, odată cu "Puterea Siberiei 2", gazul total siberian pompat în China în 2030 ar ajunge la 98 de miliarde de metri cubi pe an, iar, în plus, ar exporta 100 de milioane de metri cubi de gaz lichefiat. Este posibil ca planificatorii chinezi să aștepte să pună ștampila roșie pe marele acord fie pentru că nu vor să devină prea ''dependenți'' de gazul rusesc (o mișcare riscantă, așa cum am descoperit-o noi europenii); sau poate că Xi păstrează contractul ca un stimulent pentru Putin dacă și când ar trebui să înceapă negocierile reale cu Ucraina și Occidentul.

6. Cea mai scurtă masă, cel mai lung covor, cele mai mari steaguri

Este posibil ca cele trei zile ale summit-ului să nu fi schimbat lucruri și situații ferme de o sută de ani, așa cum și-ar dori Xi, însă masa summitului de la Kremlin va rămâne în istoria diplomației ca cea mai scurtă masă a diplomației: 50 de centimetri împărțiți umăr la umăr de cei doi lideri care sunt și cei mai buni prieteni; sute de metri de covor roșu întins pentru a-l onora pe "împăratul" chinez și două steaguri foarte mari ale Federației Ruse și ale Republicii Populare Chineze expuse în Sala San Giorgio.

O serie de elemente scenografice pe care ispravnicii Palatului vor trebui acum să le pună deoparte, în speranța că va mai exista o altă ocazie.

