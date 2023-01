Președintele israelian afirmă că discută cu pionii importanți din dorința de a preveni o criză constituțională de amploare istorică, dar recunoaște că tentativa ar putea eșua. Lapid explică de ce nu a participat la protestele din Tel Aviv.

Duminică, președintele Isaac Herzog a spus că, de câteva zile, a căutat să medieze discuțiile dintre principalii pioni politici pe tema contestatelor reforme juridice pe care încearcă să le impună guvernul radical.

Anunțul a survenit în urma protestelor organizate sâmbătă, în fața reședinței prezidențiale din Ierusalim, și după ce menționarea numelui său, la un mare mitng din Tel Aviv, a provocat huiduieli, relatează The Times of Israel.

"Ne aflăm în mrejele unui dezacord profund, care dezbină întreaga noastră națiune”, a arătat Herzog într-o declarație. "Sunt extrem de îngrijorat de acest conflict, îngrijorați fiiind și mulți oameni din Israel, dar și din diasporă”.

"Săptămâna trecută, am depus eforturi non-stop, am apelat la toate mijloacele, am purtat discuții non-stop cu toate părțile implicate, din dorința de a crea o discuție și un dialog de fond, atent și plin de respect, dialog care, sper eu, va da rezultate”, a mai spus el.

Herzog a subliniat cele două "roluri de importanță critică” pe care le are, respectiv, acela "de a preveni o criză constituțională și acela de a opri adâncirea dezbinării din sânul națiunii noastre”.

"Biroul Prezidențial este, probabil. singurul loc care se mai bucură de încrederea tuturor partidelor și care poate găzdui discuții pe o anume temă într-o maniteră pe placul tuturor, în spatele ușilor închise și totodată cu ușile deschise”, a mai adăugat Herzog.

El a mai spus că este conștient de faptul că ar putea eșua. "Cu umilință trebuie să recunosc că nu sunt sigur de reușita acestui demers. Există bunăvoință din partea diverselor partide răspunzătoare, dar mai e încă un drum lung de parcurs și rămân încă mari disensiuni”, a spus el.

Afirmațiile lui Herzog survin la o zi după marile demonstrații din Tel Aviv împotriva planurilor coaliției de a promova mari reforme în justiție și în relațiile acesteia cu guvernul, slăbind din puterea instanțelor de controla Parlamentul și de a oferi Guvernului o capacitate sporită în privința alegerii judecătorilor.

Criticii afirmă că reformele vor avea un mare impact asupra caracterului democratic al Israelului, dezechilibrând sistemul de control și de verificări și făcând ca minoritatea să devină neputincioasă.

În Tel Aviv, mulțimea l-a huiduit pe Herzog în timpul discursului ținut de Eliad Shraga, președintele Mișcării pentru un Guvern de Calitate. Shraga i-a cerut lui Herzog să-l declare pe premierul Benjamin Netanyahu ca fiind nepotrivit să ocupe funcția de prim-ministru.

La Ierusalim, peste 1.000 de oameni au protestat în fața reședinței prezidențiale, cerându-i lui Herzog "să se trezească”.

"Bougie, trezește-te, arde casa!”, scandau demonstranții făcând aluzie la porecla președintelui. "Bougie, Bougie, trezește-te, poporul valorează mai mult!”

Duminică, Herzog a răspuns afirmând că, deși își concentrează atenția asupra eforturilor sale ca mediator, îi respectă pe toți cei care îl critică și respectă criticile la adresa sa.

În același timp, liderul opoziției din Parlament, Yair Lapid, și-a apărat decizia de a nu participa la protestele dn Tel Aviv, deși el a cerut membrilor partidului său și publicului să fie prezenți acolo.

Într-o declarație făcută agenției Ynet, el a spus că a făcut asta din cauză că organizatorii ar fi simțit că prezența sa ar da protestelor o prea mare tentă politică. "Deși eu cred că este vorba despre ceva politic și ar terbui să fie ceva politic”, a spus Lapid. "Așa că am anunțat anticipat că nu voi veni, dar susținătorii Yesh Atid (Viitorul Există – partid liberal israelian, n. red.) vor veni – atât activiștii, cât și membrii din Knesset (Parlamentul israelian, n. red.)”.

Parlamentarul Benny Ganz, șeful Partidului Unității Naționale, de opoziție, a participat și s-a adresat mulțimii în caalitate neoficială.

Lapid a mai spus că este de acord cu fostul președinte Reuven Rivlin, care a sugerat organizarea unui referendum pe tema reformelor (din justiție, n. red.).

"Oamenii nu sunt de partea guvernului întrucât nu asta li s-a spus (că se va întâmpla) în urma acestor alegeri. Li s-a sus ceva complet diferit", a subliniat Lapid. "Alegătorii nu s-au prezentat la urne ca să spună: ‘O să votăm pentru ca Israelul să nu mai fie o democrație, pentru ca Israelul să nu mai fie o țară în care libera opinie este permisă’”, a mai adăugat Lapid.

Retorica pe tema reformelor s-a înfierbântat săptămâna trecută, când Gantz, un parlamentar din opoziție, l-a acuzat pe Netanyahu că "îndreaptă țara spre un război civil”, iar Lapid le-a cerut susținătorrilor săi să iasă în stradă pentru un "război în sprijinul căminului nostru”.

Duminică, la reuniunea săptămânală a cabinetului israelian, Netnyahu s-a adresat și el protestatarilor, afirmând că el nu se va lăsa convins de niște "lozinci” și promițând că nu se va lăsa până când marile reforme din justiție nu vor fi aplicate.

El a considerat victoria sa în alegerile de pe 1 noiembrie ca fiind un răspuns dat celor care pretind că guvernul nu acționează în numele poporului israelian.

Netanyahu a cerut opoziției să nu se lase înșelată de niște sloganuri instigatoare pe tema distrugerii statului și pe tema unui război civil, el pretinzând că, pe vremea când era lider al opoziției, nu s-au semnalat astfel de declarații împotriva guvernului. "Ne așteptăm ca liderii opoziției să se comporte într-o manieră similară”, a spus el.

Sursa: RADOR