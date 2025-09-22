Când biologul american Craig Venter a anunțat în 2010 că a creat prima celulă artificială, a fost acuzat că se joacă de-a Dumnezeu. Astăzi, inteligența artificială este forța dominantă, explică „La Repubblica” (Italia).

O rețea neuronală numită Evo tocmai a conceput genomul unui virus, programându-l să recunoască, să infecteze și să distrugă o bacterie care, în unele cazuri, reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană: Escherichia coli. Un test de laborator a demonstrat că sarcina a fost îndeplinită cu o eficiență perfectă. Virușii cu genom artificial au reușit să distrugă bacteriile în eprubete.

Potrivit cercetătorilor de la Stanford care au realizat experimentul, acesta reprezintă un pas înainte pentru sănătatea umană, amenințată de bacteriile din ce în ce mai rezistente la antibiotice. „Bine, dar ce ar putea merge prost?”, întreabă pe platforma X omul de știință Eric Topol, fondatorul și directorul Institutului de Cercetare Scripps din Statele Unite. Experimentul de la Stanford nu a fost încă publicat într-o revistă științifică, așa că niciun cercetător nu l-a verificat și validat încă. Autorii l-au încărcat pe un site numit bioRxiv., folosit de oamenii de știință pentru a-și comunica unii altora cele mai recente descoperiri.

Până acum, inteligența artificială a mai conceput medicamente noi. În vară, a dezvoltat chiar și o proteină întreagă capabilă să distrugă bacteria E. coli. Cu toate acestea, nu încercase niciodată să înțeleagă arhitectura unui genom întreg. Chiar și într-un virus minuscul, interacțiunile dintre diferitele gene sunt considerate prea complexe pentru a fi gestionate chiar și de un program de inteligență artificială.

Oamenii de știință de la Stanford (la fel ca Venter la vremea sa) nu au pornit însă de la zero. Au folosit ca bază genomul unui virus cunoscut de mult timp, primul al cărui ADN a fost secvențiat în anul acum preistoric – din punct de vedere genetic – 1977. Virusul βX174 este capabil să infecteze și E. coli în natură. Tocmai datorită simplității sale – are 11 gene și 5.000 de litere în ADN, în timp ce oamenii au 20.000 de gene și 3,2 miliarde de litere – a fost timp de ani de zile un jucător cheie în așa-numita biologie sintetică: disciplina care urmărește să recreeze viața în laborator.

După ce au imprimat în laborator 302 versiuni diferite ale ADN-ului virusului, manipulate pentru a face γX174 mai capabil să infecteze și să ucidă E. coli rezistent la antibiotice, oamenii de știință le-au plasat în 16 eprubete umplute cu bacterii. Până a doua zi dimineață, toate bacteriile din cele 16 eprubete muriseră, în timp ce virusurile (unele dintre ele fiind aproape complet transformate din tulpina naturală a γX174) se replicaseră normal.

Anul trecut, inteligența artificială a câștigat deja Premiul Nobel pentru capacitatea sa de a imagina proteine ​​cu forme utile umanității. Acum, promisiunea sa de a combate chiar și bacteriile periculoase nu face decât să crească așteptările. Cu condiția, așa cum speră Eric Topol, ca manipularea virusurilor să nu meargă prost, făcându-le mai infecțioase și mai letale.

