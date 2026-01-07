În timp ce regimul cubanez condamnă ferm intervenția militară care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, unii locuitori își exprimă speranța unei schimbări a situației din țara lor, scrie „Le Point” (Franța).

În Cuba, forțele armate se pregătesc pentru o invazie americană încă din... 1959. Operațiunile americane din Venezuela nu au făcut decât să intensifice starea de alertă. La doar câteva ore după vestea răpirii lui Nicolás Maduro, prim-ministrul cubanez, colonelul Manuel Marrero Cruz, a cerut comunității internaționale să se mobilizeze în apărarea întregii Americi Latine și a Caraibelor, deoarece țara sa ar putea fi următoarea pe listă.

Într-un interviu acordat emisiunii politice Meet the Press de la NBC News, secretarul de stat american, Marco Rubio, ai cărui părinți au fugit din Cuba în timpul dictatorului Fulgencio Batista, nu și-a ales cuvintele. Când a fost întrebat: „Este guvernul cubanez următoarea țintă a administrației Trump?”, el a răspuns: „Guvernul cubanez este o problemă uriașă... Cred că se află într-o poziție foarte proastă, da”.

Totuși, în rândul populației, unii se bucură de sfârșitul erei Maduro. „Îmi pare bine, Venezuela este liberă. Sper că după Caracas va fi rândul Cubei”, mărturisește Camila, fostă proprietară de restaurant din Havana. Alții, adesea din segmentele mai în vârstă și mai sărace ale societății, încă apără revoluția... fără a crede cu adevărat în ea.

„Oamenii aceștia sunt idioți. Ei cred că Rusia va interveni împotriva Statelor Unite pentru că există câțiva consilieri ruși în Venezuela. Ca mulți cubanezi, ei confundă Rusia cu Uniunea Sovietică, care ne-a ajutat în trecut”, explică Yenifer, o asistentă medicală în vârstă de 35 de ani care locuiește în Santiago de Cuba. Potrivit ei, locuitorii din partea de est a țării sunt mai comuniști decât cei din capitală. Cât despre populația mai bogată și cei aflați în exil, aceștia visează doar la sfârșitul castrismului.

„Oamenii nu vorbesc decât despre invazia din Venezuela”

„Nu totul în Cuba este neapărat rău. Dar vreau o schimbare. Merităm să fim mai liberi, să avem mâncare, medicamente”, adaugă Camila, care a putut călători în străinătate.

Yenifer, în ce o privește, este atât de disperată în privința stării țării sale încât începe chiar să spere la ce e mai rău. „Americanii să bombardeze Cuba și să terminăm cu asta. Ar fi totuși mai bine decât situația actuală”, spunea ea acum câteva săptămâni. De la raidul american, asistenta a urmărit știrile și mai atent. „Oamenii vorbesc doar despre invadarea Venezuelei de către 'Yuma' [americanii, n. red.]. Cei mai mulți spun că este un lucru foarte rău și că situația alimentară din Cuba se va înrăutăți”.

O situație instabilă, chiar haotică, în Venezuela ar putea avea repercusiuni în Cuba. Havana este dependentă de petrolul venezuelean, chiar dacă exporturile sunt în scădere de ceva vreme. Fără Venezuela, cea mai mare insulă din Caraibe s-ar putea trezi fără combustibil, ceea ce ar duce la penurii de benzină în transportul public și pene de curent. Cât despre miile de medici și asistente din Cuba, care constituie o sursă de venit foarte importantă pentru insulă, aceștia ar trebui probabil să părăsească în curând Caracasul.

Sursa: Rador Radio România