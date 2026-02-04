Proiectul pentru continent nu mai este doar economic: include acum ambiții geopolitice, afirmă Marcelo Ninio, editorialistul „O Globo” (Brazilia), care enumeră inițiativele economice chinezești și semnificația lor pentru continentul sud-american.

Când gigantul auto chinez BYD a anunțat în 2023 că va avea o fabrică în Brazilia, un detaliu a simbolizat schimbarea gărzii între puterile economice externe din America Latină. O parte a liniei de producție ocupă terenul din Bahia folosit anterior de compania americană Ford, care își încetase activitatea în Brazilia cu doi ani mai devreme. A fost doar un alt act din mișcarea începută acum două decenii, în care prezența economică a Chinei pe continent a devenit treptat dominantă, în contextul retragerii Statelor Unite.

Acest proces face obiectul unui studiu lansat de cercetătorul argentinian Francisco Urdinez, în care a cartografiat ascensiunea economică a Chinei în America Latină începând din 2001, când țara a devenit membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și a urcat ca putere. În lucrarea „Deplasare economică: China și sfârșitul supremației SUA în America Latină”, Urdinez calculează că ponderea chineză pe continent a crescut de 15 ori în această perioadă, pe baza unei analize a investițiilor, împrumuturilor și comerțului.

Spre deosebire de ce cred mulți, mai ales în SUA, aceasta nu a fost o mișcare planificată, cu atât mai puțin o parte a unui mare plan pus la cale de guvernul chinez pentru a prelua o parte din sfera tradițională de influență americană, a declarat Urdinez unui grup de corespondenți de la Beijing. Una dintre principalele concluzii ale cărții, spune el, este că interesul economic a fost pe primul loc, impulsionat de „globalizarea condusă de statul” chinez, rezultând o influență politică, deși neintenționată. Dar o schimbare este în curs, spune Urdinez, profesor la Universitatea Pontificală Catolică din Chile.

În cea mai recentă versiune a programului său pentru America Latină, guvernul chinez continuă să promoveze legăturile economice, dar tonul politic a devenit pronunțat, observă Urdinez. Noutatea „constă în accentul pus pe Sudul Global în calitate de concept și în necesitatea reformei sistemului multilateral din interior”, spune acesta. Documentul chinez a fost lansat la câteva zile după publicarea noii Strategii de Securitate Națională a SUA, în noiembrie, care susține o revenire la Doctrina Monroe a supremației americane în Emisfera Occidentală.

„Vedem începutul unei strategii politice chineze pentru regiune, care constă în căutarea de sprijin în America Latină, în special în Brazilia și Argentina, pentru crearea unui bloc de țări din Sudul Global”, afirmă Urdinez, atrăgând atenția asupra schimbării de atitudine a Beijingului. „Nu am mai văzut așa ceva de 20 de ani. Relația Chinei cu regiunea se baza pe complementarități economice. Accentul era pus pe cucerirea de piețe”.

În timp ce China precizează clar că nu intenționează să renunțe la planul său de extindere a relațiilor sale din America Latină, strategia americană nu pare atât de clară, nici măcar pentru cei care nu cunosc îndeaproape complexitatea politicii de la Washington. Potrivit lui Chad Sbragia, care a fost secretar adjunct al apărării pentru China în prima administrație a lui Donald Trump, dacă SUA semnalează că Emisfera Occidentală a dobândit o importanță sporită, acest lucru nu înseamnă o neglijare a Asiei sau că SUA sunt dispuse să cedeze spațiu Chinei.

„Diavolul se ascunde în detalii. Nu văd o viziune clară a SUA”, a declarat Sbragia pentru acest articol. „Dar chiar dacă există o concentrare mai mare asupra Emisferei Occidentale, strategia americană nu va neglija obiectivele pe termen lung din alte regiuni. Printre acestea, menținerea unei capacități puternice de descurajare în Asia”.

