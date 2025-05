După încheierea convorbirii telefonice avute cu Vladimir Putin de luni, 19 mai, Donald Trump a adoptat o poziție extrem de favorabilă pentru Moscova, observă publicația „Kommersant” (Rusia).

Trump a susținut practic formula rusească „mai întâi negocieri, iar apoi încetarea focului”, a refuzat să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și și-a reafirmat hotărârea de a dezvolta cu aceasta „un comerț de mari proporții”. SUA nu se retrag din procesul de negociere, dar se distanțează de acesta, făcând apel la Ucraina și la Rusia să ajungă singure la o înțelegere de pace. La Kiev și în tabăra aliaților acestuia domnește dezamăgirea în legătură cu „trădarea” Statelor Unite.

Inițiind discuția cu Vladimir Putin, Donald Trump s-a trezit în fața unei alegeri dificile a unuia dintre cele trei scenarii alternative: continuarea cooperării cu Rusia în ceea ce privește Ucraina, trecerea la confruntare prin înăsprirea sancțiunilor împreună cu aliații occidentali sau refuzul de a se implica în continuare în soluționarea problemei ucrainene sub sloganul „o plagă pe ambele case ale voastre”.

Tensiunea a ajuns la apogeu după ce liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei au încercat să prevină discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump, purtând în ajun propria discuție cu președintele SUA și făcând apel la acesta să facă front comun cu Ucraina și Europa.

Aceste așteptări au fost rezumate șeful Consiliului European, António Costa, după încheierea summitului UE-Marea Britanie. „Mingea este de partea Rusiei. Împreună sporim presiunea asupra Rusiei, inclusiv printr-un nou pachet de sancțiuni, pentru a o aduce la masa negocierilor. Rusia trebuie să fie de acord cu încetarea focului fără condiții prealabile”, a spus el. „Doresc toate cele bune în ceea ce privește discuția dintre președinții Trump și Putin. Susținem energic toate eforturile lui Trump de a pune capăt conflictului”, a arătat Costa.

Caracterul realist al introducerii de noi sancțiuni americane a fost confirmată și de secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt. „Cred că toate variantele rămân pe masă, da”, a declarat dna Levitt pentru presă.

Cu toate acestea, deznodământul a fost o surpriză totală pentru aliații occidentali ai SUA, anulându-le așteptările.

Declarația scrisă a președintelui american, făcută de acesta imediat după încheierea dialogului aceestuia cu liderul rus, a arătat că discuția s-a desfășurat pe cu totul alte note decât cele pe care aliații occidentali încercaseră să le scrie în ultimul moment.

Comentând discuția de mai bine de două ore cu Vladimir Putin, Donald Trump a comunicat că aceasta a fost „foarte bună”. În același timp, tezele sale cheie s-au îndepărtat radical de noțiunea de „bine”, formulată cu o zi înainte de liderii europeni. „Tonul și spiritul discuției au fost excelente. Dacă nu ar fi fost așa, aș fi spus-o acum, nu mai târziu”, a declarat domnul Trump, cerând imediat să nu caute noi pretexte pentru aprecieri negative în discuția sa cu Vladimir Putin.

După cum reiese din comentariul său, decizia cu privire la modul și condițiile în care se va conveni asupra încetării focului și a încheierii conflictului trebuie luată în cursul negocierilor directe dintre Moscova și Kiev. Șeful Casei Albe a remarcat că acest lucru va trebui făcut tocmai de cele două părți ale conflictului, „deoarece ele cunosc detaliile așa cum nu știe nimeni altcineva”.

Astfel, Donald Trump a susținut de fapt formula rusească „mai întâi negocieri, iar după aceea încetarea focului” și, de asemenea, a dat clar de înțeles că nu vede niciun loc la masa negocierilor pentru reprezentanții Europei, care anterior au insistat asupra necesității participării la procesul de negociere.

Mutarea centrului de greutate pe dialogul direct între Moscova și Kiev înseamnă o distanțare treptată și a Statelor Unite de pacificarea ucraineană, despre a cărei posibilitate avertizase cu o zi înainte vicepreședintele J.D. Vance.

„Vrem să vedem rezultate. Am dori ca Rusia și Ucraina să pună pe masa negocierilor o propunere reală de pace reală”, a declarat vicepreședintele american. După cum a afirmat acesta, Moscova și Kievul trebuie să găsească o cale de ieșire din impas. „Vom încerca să punem capăt acestei situații, dar dacă nu vom reuși, în cele din urmă vom spune: 'Știți ce, a meritat să încercăm, dar nu ne vom mai ocupa de asta'”, a avertizat domnul Vance.

Declarațiile lui Donald Trump după discuția cu domnul Putin au arătat că șeful de la Casa Albă a ales tocmai acest scenariu.

Un alt moment important l-a constituit menționarea neașteptată de către președintele SUA a cooperării economico-comerciale cu Rusia, pentru care este gata să dea undă verde. „Rusia vrea să facă comerț de mare anvergură cu Statele Unite atunci când această dezastruoasă 'baie de sânge' va lua sfârșit”, a remarcat domnul Trump și a adăugat că este „de acord cu asta”. „Rusia are o oportunitate extraordinară să creeze un număr uriaș de locuri de muncă și de bogății. Potențialul ei este nelimitat”, a reamintit el.

Astfel, refuzând să considere Rusia pe deplin responsabilă pentru impasul în care se află negocierile de pace și, în același timp, manifestându-și interesul pentru parteneriatul de afaceri cu Moscova, președintele SUA a respins ideea înăspririi sancțiunilor. Răspunzând la întrebările jurnaliștilor de la Casa Albă referitoare la posibilitatea adoptării unor noi măsuri punitive împotriva Rusiei, Donald Trump a explicat că el nu înăsprește sancțiunile, pentru a nu împiedica procesul de soluționare a conflictului.

„Cred că există o șansă de a face ceva, iar dacă procedezi așa (sunt introduse sancțiuni - n. Kommersant), lucrurile se pot înrăutăți”, a declarat el, deși nu a exclus că „s-ar putea să vină o vreme când acest lucru se va întâmpla”.

Totodată, Donald Trump a decis în mod clar să pună punct în încercările aliaților europeni de a-l trage de partea lor.

În acest sens, el a comunicat că a pus deja Kievul și grupul de sprijin al acestuia în fața acordurilor cu Vladimir Putin. „I-am informat despre acest lucru pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pe primul ministru al Italiei, Giorgia Meloni, pe cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și pe președintele Finlandei, Alexander Stubb, am vorbit cu ei imediat după convorbirea mea telefonică cu președintele Putin”, a declarat președintele american.

Comentând conversația dintre liderii american și rus, Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin, a spus că aceasta constituie un moment special în diplomația mondială. „Sunt foarte rare convorbirile de o asemenea durată, când niciunul dintre președinți nu a vrut să încheie conversația, nu a vrut, dacă putem spune așa, să închidă telefonul”, a arătat Iuri Ușakov. Potrivit afirmațiilor acestuia, președinții Putin și Trump nu au vorbit despre limitele în timp a unei posibile încetări a focului între Rusia și Ucraina. Întrebat dacă în cursul convorbirii telefonice s-a discutat problema sancțiunilor, Iuri Ușakov a spus: „Trump a amintit că în Senat este gata în principiu un proiect de lege cu privire la noi sancțiuni, dar el însuși nu este adeptul sancțiunilor, ci adeptul ajungerii la niște înțelegeri”.

Reacția mijloacelor de informare în masă mondiale la discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump demonstrează șocul și dezamăgirea care domnesc în tabăra aliaților occidentali. „Sancțiunile SUA par acum mai puțin probabile ca niciodată”, afirmă ziarul The Times. „În loc să pedepsească Rusia cu sancțiunile 'foarte drastice' la care sperau unii, el a numit convorbirea 'excelentă' și a declarat că Rusia are 'o oportunitate uriașă' de a face afaceri cu SUA, dacă războiul se va încheia”, scrie The Times despre președintele Trump.

Publicația Financial Times, citând surse proprii, comunică că liderii occidentali care au participat la convorbirea telefonică cu domnul Trump înaintea conversației dintre acesta și Vladimir Putin sunt uluiți de rezultatul convorbirii dintre președinții american și rus. La rândul său, James Matthews, corespondent al postului de televiziune britanic Sky, ajunge la concluzia că președintele Trump „a trădat Ucraina” și „o pune într-un pericol și mai mare”.

Sursa: Rador Radio România