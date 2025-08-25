Trump a limitat discret utilizarea rachetelor americane de către Kiev, împiedicând Ucraina să lovească Rusia. O decizie strategică cu consecințe de amploare, explică „Le Point” (Franța).

S-ar putea vorbi despre o discretă operațiune de sabotaj. Potrivit reputatului „Wall Street Journal”, Pentagonul a împiedicat Ucraina timp de câteva luni să utilizeze sistemele de rachete tactice cu rază lungă de acțiune ATACMS, fabricate în America, pentru a ataca ținte din Rusia. Într-un context în care Casa Albă încerca să încurajeze Moscova să deschidă negocieri de pace, se spune că administrația Trump a limitat capacitatea Kievului de a se apăra împotriva invaziei rusești.

Articolul se bazează pe declarațiile mai multor oficiali americani, care descriu un mecanism bine stabilit prin care Departamentul Apărării poate aproba – sau nu – atacuri care ar putea lovi ținte din interiorul teritoriului rusesc. „Cu cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte din interiorul teritoriului rusesc, dar a fost respinsă”, au declarat doi oficiali pentru ziarul american. Decizia finală i-a aparținut secretarului apărării, Pete Hegseth, care are autoritatea de a autoriza sau nu Ucraina să utilizeze aceste arme strategice, cu o rază de acțiune de aproape 300 km, împotriva Rusiei.

„Președintele Trump a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Nu a existat nicio schimbare în postura militară a Rusiei și Ucrainei în acest moment”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat. Ea nu a răspuns solicitărilor „The Wall Street Journal” de a comenta dezvăluirile.

Kievul are în continuare un stoc limitat.

Această abordare contrastează cu politica urmată în timpul mandatului precedent. Joe Biden, în ultimul său an de mandat, a autorizat Ucraina să atace în interiorul teritoriului rus cu ATACMS. Administrația democrată a furnizat sute de astfel de rachete începând cu 2023 și, după ce le-a restricționat, a ridicat limitările în toamna anului 2024. O poziție pe care Donald Trump, proaspăt reales, a calificat-o drept „stupidă”: „Nu facem decât să intensificăm acest război și să-l agravăm”, a spus el într-un interviu acordat revistei „Time” în decembrie.

Ultimele ATACMS autorizate sub administrația Biden au sosit în primăvară, iar Kievul are acum un stoc limitat, potrivit oficialilor americani. Deși ATACMS și alte arme cu rază lungă de acțiune, cum ar fi racheta britanică Storm Shadow, de asemenea supuse controlului SUA deoarece se bazează pe datele de țintire furnizate de Washington, nu au dezechilibrat războiul, ele au permis totuși Ucrainei să amenințe statele majore și aerodromurile rusești aflate departe de linia frontului, în timp ce Moscova își păstrează avantajele considerabile în ce privește efectivele de oameni, armele și resursele, notează „WSJ”.

În plus, sosirea unei noi arme în arsenalul Ucrainei ar putea și ea schimba regulile jocului pentru Kiev. După cum am relatat într-un articol, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 20 august, testarea cu succes a noii sale rachete, a cărei producție în masă ar putea începe la începutul anului viitor. Numele acesteia: Flamingo. „Racheta a fost supusă la teste concludente. În prezent, este cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri. Până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția sa în masă ar trebui să fie lansată”, a precizat liderul ucrainean.

