Recent, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a dus o dronă rusească Shahed-136 /Geran-2, la Palatul Westminster, sediul Parlamentului Regatului Unit,de unde a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri din partea Rusiei.

Drona rusească depusă la Westminster nu este doar o exponată; ea reprezintă o amenințare care, în același timp, a mutilat Kievul și mare parte din Ucraina.

Kiev, în 2025, este un oraș copleșit de ”răni”. Pavajul străzilor e plin de urme lăsate de schije care care cad din cer după explozia dronelor și la fiecare pas întâlnești trotuare crăpate și garduri sau pereți ai clădirilor care arată ca niște site. Bucăți de drone sau rachete cad aproape zilnic într-o ploaie constantă peste case, apartamente, parcuri și lasă spărturi peste tot. Când plouă, unele străzi arată ca și cand ar fi pline de bălți, doar că ele au o formă circulară, și dacă te uiți mai atent sunt cumva simetrice și se grupează doar pe anumite zone. În ele se oglindește mersul trist și îngândurat al oamenilor care încearcă zilnic să supraviețuiască unui ritm de viață care nu mai este demult normal. Geamurile, unele baricadate cu placaje, altele legate cu bandă scoci – nu ascund neapărat renovări de interioare, cât reconstrucții forțate de circumstanțe.

Primele două nopți acolo (din 11 și 13 septembrie 2025) au fost relativ liniștite. Stăteam noaptea și priveam de după perdea luminile parcului din fața hotelului. Recepționera ne-a sfătuit să să evităm să stăm pe balcon. Erau oameni pe stradă și după lăsarea nopții; plimbau animalele de companie, ieșeau cu copiii în brațe sau în cărucioare, alergau, râdeau și se comportau normal și mă întrebam câte zile o să mai dureze până reușesc să mă adaptez și să ies și eu pe stradă după 9 seara…

