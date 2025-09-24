Președintele american, Donald Trump, încearcă să impună agenda și programul său politic europenilor, reiese dintr-un raport publicat marți, 23 septembrie, de către grupul de experți al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR).

Potrivit autorului studiului, Pawel Zerka, liderul american folosește mai multe mijloace: lucrează la restabilirea relației transatlantice prin valorile sale conservatoare și prin accentul pus pe libertatea de exprimare – nu în termeni de dispute politice, ci ca parte vizibilă a unei "ofensive culturale", scrie Euronews.com.

"Nu cred că cineva contestă faptul că această administrație încearcă să se amestece în politica internă a statelor membre ale UE și că, dacă Trump ar avea succes pe acest front, ar permite centrului ideologic al politicii europene să se mute spre dreapta - către problemele pe care Donald Trump le consideră cruciale pentru democrațiile de astăzi", observă analistul. Zerka citează ca referință discursul vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate de la München, la începutul acestui an. Remarcile lui J.D. Vance au evidențiat confruntarea ideologică pe care Washingtonul intenționează să o ducă: a făcut referire la declinul libertății de exprimare pe continentul european și la decalajul tot mai mare de valori dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Conform raportului Consiliului European pentru Relații Externe, există însă un alt nivel de opoziție politică, o confruntare mai puțin vizibilă, care ia forma unei "umiliri a Europei".

"Cred că, evident, liderii, guvernele și instituțiile europene au lăsat mult loc pentru această umilință", explică Pawel Zerka. "Fie că este vorba de taxe vamale și războiul comercial cu Statele Unite, de summitul NATO și de problema creșterii cheltuielilor militare, fie de modul în care sunt tratați liderii europeni în negocierile de pace privind Ucraina, unde practic trebuie să bată la ușă pentru a fi auziți, altfel nici măcar nu sunt prezenți". Prin urmare, aceste tensiuni, provocate de Casa Albă, îi împing pe liderii UE să încerce să recupereze decalajul, mai degrabă decât să-și definească agenda, indică documentul.

Cu toate acestea, analiza subliniază că aprecierea față de Uniunea Europeană rămâne puternică în ciuda loviturilor politice date de Washington. Conform ultimelor date publicate de Eurostat, 52% dintre cetățeni declară că au încredere în proiectul european. Acesta este cel mai ridicat nivel din 2007.

În opinia lui Pawel Zerka, există, așadar, forțe pe care UE le poate valorifica, mai ales pentru că așteptările europenilor s-au schimbat: "În multe locuri unde oamenii vedeau UE în primul rând ca pe o entitate economică, un bloc comercial, o piață financiară, au început să realizeze că Europa joacă un rol important în ceea ce privește geopolitica, relațiile cu alte puteri mondiale, dar și în apărarea valorilor democratice care sunt amenințate atât în ​​interiorul, cât și în afara Europei".

Autorul raportului face apel la liderii europeni să iasă din zonele lor de confort și să își construiască treptat autonomie strategică în politicile de apărare, tehnologie și energie, precum și în finalizarea pieței unice. Cu toate acestea, analiza subliniază, de asemenea, că Uniunea Europeană nu este un grup unit. Președintele SUA se mândrește cu legături politice deosebit de strânse cu liderii Ungariei, Italiei și Slovaciei.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA