În ultimii ani, Abu Dhabi și-a multiplicat investițiile, precum și parteneriatele militare și diplomatice în regiunea Mării Roșii și a Cornului Africii, considerate strategice, relatează „Liberation” (Franța).

De peste un deceniu, Emiratele Arabe Unite duc o politică de influență agresivă în direcția Mării Roșii și a Cornului Africii, considerate un spațiu strategic pentru Abu Dhabi. Intervenții militare, alianțe diplomatice, investiții în porturi, sprijin financiar… o trecere în revistă a partenerilor și instrumentelor prin care Emiratele își proiectează puterea.

În Yemen, confruntarea cu Riadul

Un eșec major. La începutul lunii ianuarie 2026, Emiratele Arabe Unite și-au pierdut principalul aliat din Yemen și, implicit, influența. Sătulă de expansionismul emiratului, Arabia Saudită a blocat manevrele acestuia în cea mai săracă țară din Peninsula Arabică. Cele două monarhii din Golf se aliaseră însă în martie 2015, în timpul operațiunii „Furtuna decisivă”. Scopul era respingerea rebelilor Houthi, de orientare șiită și susținuți de Iran, care cuceriseră capitala Sanaa în septembrie 2014 și avansau spre Aden, marele oraș din sud.

Bombardamentele aeriene și ofensiva terestră a Emiratelor au reușit să alunge rebelii Houthi din Aden în iulie 2015. În lunile următoare, sudul Yemenului a fost recucerit. Treptat, liniile frontului s-au stabilizat, dar luptele, care au provocat o criză umanitară majoră, au continuat. În iulie 2019, Emiratele și-au anunțat oficial retragerea. În realitate, au păstrat un aliat local: Consiliul de Tranziție al Sudului (STC), o mișcare separatistă care dorește reînființarea Republicii Yemenului de Sud (1967-1990). Însă generalul Aïdarous al-Zoubaïdi, liderul STC și finanțat de Emirate, s-a dovedit prea ambițios. În decembrie 2025, a lansat o ofensivă și a cucerit două mari provincii din estul Yemenului, Hadramaut și Al-Mahra. Exasperată, Arabia Saudită a bombardat un transport de arme trimis de Emirate către STC în portul Mukalla. Sprijinite de aviația saudită, forțele susținute de Riad au respins separatiștii în zilele următoare. Generalul Al-Zoubaïdi a fugit și s-a refugiat în Emirate.

În Libia, pariul eșuat pe mareșalul Haftar

Libia a fost laboratorul intervenționismului militar al Emiratelor Arabe Unite. Din 2014, Abu Dhabi a ales să sprijine tabăra lui Khalifa Haftar, fost ofițer al armatei lui Gaddafi revenit în țară după căderea dictatorului și angajat într-o cruciadă împotriva grupărilor islamiste, numită „Operațiunea Demnitatea”. Acest lider autoritar, figură centrală a contrarevoluției libiene, a fost susținut și de Egipt, Rusia și, într-o măsură mai mică, de Franța.

Autoproclamat mareșal, el și-a construit prin forță un mic regat în estul țării, unde conduce cu mână de fier. Forțele sale au asediat Tripoli în 2019, dar nu au reușit niciodată să răstoarne guvernul libian, salvat în ultimul moment de intervenția Turciei. Emiratele au participat financiar, diplomatic și militar - efectuând bombardamente aeriene și livrând arme, încălcând embargoul ONU - la această campanie, care s-a încheiat cu un eșec. De atunci, Haftar și fiii săi au rămas parteneri de afaceri ai Emiratelor, care folosesc Libia mai ales ca platformă logistică: armele, munițiile, vehiculele și mercenarii livrați Forțelor de Sprijin Rapid (RSF) din Sudan tranzitează, în special, baza aeriană Al-Joufra și sunt transportați apoi prin deșert către Darfur.

În Sudan, sponsorul războiului civil

Oficial, Emiratele Arabe Unite sunt neutre în conflictul sudanez. În realitate, este clar că sunt principalul sponsor al Forțelor de Sprijin Rapid (RSF) conduse de generalul Hemetti. Această unitate paramilitară disidentă a intrat în război cu armata regulată în aprilie 2023. Datorită sprijinului constant al Emiratelor, care le furnizează arme, muniții, vehicule, drone și sisteme antiaeriene, RSF au cucerit aproape întregul Darfur, unde înaintarea lor a fost însoțită de crime de război și operațiuni de epurare etnică.

Colaborarea dintre Hemetti și Abu Dhabi începuse înaintea conflictului: pe plan militar, RSF au fost folosite ca forțe auxiliare ale Emiratelor în Yemen; pe plan comercial, Dubai este principala piață pentru aurul extras din minele Darfurului. Dincolo de sprijinul clandestin de pe teren, Emiratele sunt astăzi acuzate de regimul militar sudanez că finanțează campanii online și lobby diplomatic în favoarea lui Hemetti.

Israelul, principalul partener

Pentru Israel, acordurile Abraham semnate cu Emiratele Arabe Unite în 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, au marcat începutul unei noi ere de recunoaștere și cooperare cu o țară arabă din Golf. Acest tratat de pace, condamnat de multe state din regiune pentru abandonarea drepturilor palestinienilor, a deschis calea unei adevărate alianțe diplomatice, de securitate, militare, tehnologice și financiare între cele două țări. Această colaborare strânsă nu a fost pusă sub semnul întrebării după atacul din 7 octombrie 2023 și cei doi ani de război devastator din Gaza. Dimpotrivă, Emiratele s-au simțit întărite și protejate de alianța cu Israelul pentru a-și extinde operațiunile de influență. Însă ele s-au trezit izolate în rândul statelor arabe din Golf.

În Somalia, tentația separatistă

Din 2014, Abu Dhabi sprijinea, alături de alți actori regionali, guvernul somalez în lupta împotriva insurgenților islamiști Al-Shabab. În numele luptei antiteroriste, Emiratele au instruit batalioane ale armatei somaleze, au plătit salariile a mii de soldați și au efectuat lovituri cu drone împotriva grupării jihadiste. De asemenea, au investit în infrastructura maritimă, inclusiv în porturile Kismaayo și Bosaso, controlate de grupul Dubai Ports World. Totuși, relațiile cu Mogadiscio au fost fluctuante, guvernul somalez reproșând frecvent Emiratelor sprijinul acordat autorităților regionale, și nu guvernului central.

Parteneriatul dintre Abu Dhabi și separatiștii din Somaliland a provocat în mod special furia Somaliei. Din 2018, Emiratele au investit masiv în portul Berbera, concesionat companiei Dubai Ports World, facilitând apropierea dintre Somaliland și Etiopia, care caută acces la mare. Pe 26 decembrie, recunoașterea independenței Somalilandului de către Israel a fost picătura care a umplut paharul: două săptămâni mai târziu, Mogadiscio a anulat toate acordurile cu Emiratele și le-au cerut să părăsească țara.

În Etiopia, datoria lui Abiy Ahmed

După venirea la putere, în 2018, Abiy Ahmed, în căutare de finanțatori externi, s-a orientat către Emiratele Arabe Unite, investitor dornic să-și diversifice economia și dispus să cheltuiască petrodolari. Acest parteneriat financiar și comercial a fost completat de cooperare în domeniul securității. Emiratele au contribuit la formarea Gărzii Republicane etiopiene, unitatea de elită aflată sub comanda premierului.

În timpul războiului din Tigray (2020-2022), guvernul etiopian a fost salvat în ultimul moment de dronele livrate de Emirate, care au schimbat cursul războiului în favoarea trupelor federale. În schimb, Abiy Ahmed ar fi permis astăzi Forțelor de Sprijin Rapid ale generalului Hemetti să instaleze tabere de antrenament pe teritoriul etiopian, aproape de frontieră. Potrivit Reuters, Emiratele finanțează și echipează o bază secretă unde, în ianuarie, erau antrenați 4.300 de combatanți RSF.

Ciadul, aliatul divizat

În octombrie 2024, Abu Dhabi a acordat Ciadului un împrumut de 500 de milioane de dolari (cu dobândă de 1% pe 18 ani), în timpul vizitei președintelui Mahamat Idriss Déby în Emirate. Această sumă se adaugă unui acord anterior de 200 de milioane de dolari și unui amplu parteneriat militar, prin care Emiratele furnizează vehicule, echipamente și armament. Ciadul este o țară foarte săracă, Emiratele sunt foarte bogate: Abu Dhabi știe să-și cumpere influența.

Emiratele au obținut, în special, dreptul de a utiliza aeroportul internațional Amdjarass, aproape de frontiera sudaneză, ca centru logistic pentru livrarea clandestină de arme către Forțele de Sprijin Rapid din Darfur. Acest sprijin provoacă tensiuni în interiorul armatei ciadiene, mai ales în rândul comunității zaghawa, care a fost masacrată de paramilitarii sudanezi în octombrie 2025.

Sursa: Rador Radio România