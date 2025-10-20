Summitul de la Anchorage, marcat de o diatribă istorică și violentă a lui Vladimir Putin, s-a transformat într-o umilință pentru Donald Trump. Un eșec care, paradoxal, a apropiat Washingtonul de Kiev, scrie „Le Point” (Franța).

Toate privirile sunt ațintite asupra Budapestei, capitala Ungariei. În urma discuției dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski privind vânzarea de rachete Tomahawk, care a avut loc vineri, 17 octombrie, la Casa Albă, se pregătește o altă întâlnire. Președintele Statelor Unite și șeful Kremlinului au convenit să se întâlnească la Budapesta „în următoarele două săptămâni”. Acest anunț a venit după o convorbire telefonică între cei doi lideri, de joi, 16 octombrie.

O întâlnire pe care premierul ungar, Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lor din cadrul Uniunii Europene, și-a exprimat satisfacția, pe X, s-o găzduiască.

La două luni după un alt summit, la Anchorage, Alaska, în cadrul căruia Donald Trump și Vladimir Putin au discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina. Dar acesta nu a decurs așa cum își imagina președintele american.

Amenințare cu părăsirea summitului

Potrivit unor surse informate despre discuții, „Financial Times” relatează că Donald Trump a fost gata să părăsească summitul. Vladimir Putin a fost întâmpinat în Alaska cu „o strângere de mână și un zâmbet larg, caracteristic lui Trump”, dar atmosfera s-a răcit rapid odată ce ușile s-au închis. Potrivit mai multor surse citate de cotidianul britanic, președintele rus, înconjurat doar de câțiva consilieri, a respins oferta americană de ridicare a sancțiunilor în schimbul unui armistițiu, cerând în schimb capitularea Ucrainei și cedarea de noi teritorii în Donbas.

Tot potrivit „Financial Times”, Putin s-a lansat apoi într-o tiradă istorică „dezlânată”, evocându-i pe Rurik de Novgorod, Iaroslav cel Înțelept și pe liderul cazacilor Bogdan Hmelnițki, figuri pe care le invocă în mod regulat pentru a-și justifica ideea unei națiuni ruso-ucrainene unificate.

Luat prin surprindere, Donald Trump ar fi ridicat vocea de mai multe ori și ar fi amenințat că va părăsi întâlnirea. În cele din urmă, președintele american a întrerupt scurt întâlnirea și a anulat un prânz planificat pentru a aprofunda discuțiile economice și diplomatice.

Summitul a declanșat o schimbare de situație între Statele Unite și Rusia în favoarea Ucrainei. „Trump chiar credea că poate face un acord de pace cu Putin... Oferta pe care i-a făcut-o lui Putin [în Alaska] era foarte bună”, a declarat Arseni Iațeniuk, fost prim-ministru ucrainean, pentru „Financial Times” după discuțiile cu înalți oficiali americani. „Dar Putin a exagerat”, a continuat el.

Presiune asupra aliaților europeni

O răsturnare diplomatică, summitul din Alaska a contribuit în cele din urmă la atenuarea temerilor europene că Donald Trump ar fi de acord să predea Ucraina Rusiei. Astfel, administrația sa a autorizat aliații europeni să achiziționeze arme din stocurile americane și a aprobat garanții de securitate pentru Ucraina în luna august.

Cu toate acestea, Washingtonul face presiuni asupra capitalelor europene pentru ca ele „să confiște sau să utilizeze altfel” activele suverane rusești înghețate. Uniunea Europeană (UE) propune utilizarea acestor bani pentru finanțarea înarmării Ucrainei. În plus, administrația americană cere UE să impună Chinei taxe vamale punitive asupra importurilor de petrol rusesc.

La rândul lor, Statele Unite nu și-au pus încă în aplicare amenințările cu sancțiuni împotriva Rusiei în ceea ce privește exporturile energetice rusești. Potrivit oficialilor americani și europeni, Donald Trump consideră că această decizie ar submina rolul de mediere pe care intenționează să-l joace pe lângă liderul de la Kremlin. Cu toate acestea, obiectivul rămâne clar: să-l forțeze pe Vladimir Putin să revină la masa negocierilor privind Ucraina.

Întâlnire Trump-Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit vineri la Casa Albă cu speranța de a obține rachete Tomahawk. „Este bine că președintele Trump nu a spus nu, dar până acum nu a spus da”, a declarat președintele ucrainean la NBC după întâlnire.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat, de altfel, cu tărie președintelui Putin, că este timpul să se oprească uciderile și să se ajungă la un ACORD”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social. El a mai spus că rămâne „de stabilit” dacă Volodimir Zelenski va fi implicat în discuțiile din Ungaria.

Deși președintele american părea pregătit să intensifice presiunea asupra Rusiei în ultimele săptămâni, el și-a arătat încrederea în liderul de la Kremlin în ultimele zile. Vineri, el a descris, de asemenea, ideea construirii unui tunel feroviar „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering, pentru a conecta țările lor, drept „interesantă”. Vladimir Putin, la rândul său, a continuat să-l copleșească pe Trump cu laude în timpul recentelor sale apariții publice.

Jocul de influență și lingușire al lui Putin

Potrivit „Financial Times”, Vladimir Putin a profitat de o lungă discuție despre politica externă de la începutul lunii octombrie pentru a prezenta condoleanțe în urma uciderii activistului conservator Charlie Kirk și pentru a afirma că războiul din Ucraina „nu ar fi avut loc niciodată” dacă Donald Trump ar fi fost președinte în 2022. Săptămâna următoare, el a declarat că Trump ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, un omagiu care i-a adus liderului rus mulțumiri publice din partea președintelui american, care își exprimase deschis dorința de a primi premiul.

Tot „Financial Times” a relatat că lingușirile au continuat în timpul ultimei lor convorbiri telefonice: Trump a spus că Putin l-a felicitat pentru „marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu”, o realizare „visată de secole”. Dar, potrivit unui înalt oficial european citat de ziar, „cu Trump, este o luptă constantă: îl ajuți să vadă că Putin este o problemă, iar apoi el revine la poziția sa” inițială.

Cotidianul britanic relatează, de asemenea, că, în ciuda dificultăților economiei sale de război, Putin rămâne convins că nu are nimic de cedat atâta timp cât își păstrează avantajul militar. „Pentru el nu este vorba despre bani: este vorba despre moștenirea sa. Vrea să fie văzut drept cel mai mare lider rus de la Petru cel Mare încoace”, a explicat un alt înalt oficial european. Potrivit „Financial Times”, serviciile secrete rusești continuă să-i furnizeze rapoarte care exagerează succesele Rusiei și pierderile tactice ale Ucrainei, întărind convingerea Kremlinului că încă mai poate să învingă.

Sursa: Rador Radio România