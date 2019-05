Președintele austriac a anunțat că alegerile anticipate vor avea loc în septembrie, în urma scandalului declanșat de discuția liderului extremei drepte cu presupusa nepoată a unui oligarh rus. Presa rusă i-a luat apărarea lui Heinz-Christian Strache.

După o discuție cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz, Alexander Van der Bellen a propus duminică organizarea în septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate după scandalul de corupţie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmată de retragerea conservatorilor de la guvernare.

Scandalul a izbucnit după ce două publicații germane, Der Spiegel şi Süddeutsche Zeitung, au difuzat vineri seara o înregistrare video în care Heinz Christian-Strache pare să ofere, în schimbul susţinerii politice, contracte în infrastructură unei femei care a pretins că e nepoata unui oligarh rus. Înregistrarea a fost făcută în 2017, în stațiunea Ibiza din Spania. La discuție a luat parte și unul dintre colaboratorii săi apropiaţi, Johann Gudenus, actualul lider al grupului parlamentar al FPÖ. Și Gudenus și-a anunțat demisia.

Heinz-Christian Strache și Johann Gudenus au afirmat că, după incidentul de la Ibiza, nu au mai avut niciun contact cu partea rusă. Lucru doar pe jumătate adevărat, susține Der Spiegel. Mai mult, în conferința de presă de sâmbătă, când și-a anunțat demisia, Strache a pus comportamentul său din 2017 pe seama băuturii.

Din înregistrările intrate în posesia publicațiilor germane Der Spiegel și Süddeutsche Zeitung reiese însă faptul că Gudenus s-a întâlnit și înainte și după întrevederea de la Ibiza cu o persoană de încredere a presupusei investitoare. Una dintre întâlniri a avut loc la Viena, în timpul campaniei electorale.

”Jelania” presei ruse

Mai multe publicații rusești au denunțat flagrantul care a dus la declanșare ascandalului. Tabloidul KP l-a descris pe Strache drept un "politician promițător”, subliniind că nu există dovezi privind tranzacții ilegale făcute de liderul extremei drepte austriece, scrie Deutsche Welle.

"This type of trolling will undoubtedly weaken those politicians who call for rapprochement with Russia," the paper wrote in a commentary, adding that "the constant search [by the West] for a Russian link [including over the Trump administration's alleged collusion with the Kremlin] is nothing but a joke that citizens can only laugh about."

Publicația a deplâns ”căutarea constantă de către Occident a legăturilor cu Rusia”, amintind de cazul Trump, care nu e altceva decât o glumă de care cetățenii râd.

Rossiyskaya Gazeta i-a citat pe colegii lui Strache, care au invocat cantitatea de alcool consumată de vicecancelar înainte de discuția surprinsă pe cameră. "În spatele acestei provocări se află serviciile secrete, care au înregistrat totul în secret”, a scris publicația proguvernamentală.

Cotidianul Kommersant a subliniat că Strache a insistat asupra faptului că el s-a întâlnit cu un leton, nu cu un rus. Totodată, jurnaliștii ruși au susținut că publicarea imaginilor a fost planificată în perioada campaniei pentru europarlamentare. Kommersant amintește că formațiunea condusă de Heinz-Christian Strache - FPÖ - a sprijinit în mod activ relațiile ruso-austriece.

În ajutorul lui Strache a sărit și senatorul rus Senator Oleg Morozov, care a declarat pentru RIA Novosti că înregistrarea de la Ibiza nu demonstrează o implicare a Moscovei, putând fi doar o afacere de corupție.