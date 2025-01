Proiectul de lege bipartizan interzice TikTok din motive de securitate națională în ceea ce privește practicile de colectare a datelor TikTok și relația cu un „adversar străin”.

Curtea Supremă a SUA a menținut vineri o interdicție fără precedent asupra TikTok, deschizând calea pentru ca aceasta să intre în vigoare duminică.

Pentru a continua să funcționeze, platforma deținută de chinezi ar fi trebuit să fie vândută unui proprietar american. Neavând o astfel de vânzare, aplicația se va închide pentru peste 170 de milioane de utilizatori și, posibil, și mai mulți în afara SUA.



"Concluzionăm că prevederile contestate nu încalcă drepturile petiționarilor la Primul Amendament”, se arată în hotărârea Curții Supreme.

Legea îi permite președintelui să prelungească interdicția în anumite condiții și, în timp ce democrați importanți au făcut presiuni pentru ca Biden să ia măsuri, se pare că acesta îl va lăsa pe Trump, care preia conducerea luni, să decidă.



"Având în vedere momentul în care va intra în vigoare într-un weekend de sărbătoare cu o zi înainte de inaugurare, va rămâne la latitudinea următoarei administrații să o implementeze", a declarat un oficial de la Casa Albă pentru ABC News.

Între timp, Trump a trecut de la o atitudine critică privind aplicația la a fi un susținător vocal.



Joi, The Washington Post a scris că Trump ia în considerare să dea un ordin executiv de suspendare a interdicției pentru 60 până la 90 de zile, iar The New York Times a relatat că CEO-ul TikTok, Shou Chew, va fi prezent la învestirea lui Trump de luni.