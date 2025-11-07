Într-o audiere crucială pentru războiul comercial al președintelui SUA, trei judecători conservatori l-au interogat pe avocatul administrației Trump, relatează „Le Point” (Franța).

Până unde se extinde autoritatea comandantului suprem al Statelor Unite? A interferat Donald Trump cu atribuțiile Congresului impunându-i taxe vamale fiecărei țări din lume în numele unei urgențe naționale? Această întrebare crucială este cea la care Curtea Supremă este însărcinată să răspundă. În timpul audierii care a avut loc miercuri, 5 noiembrie, mai mulți judecători conservatori și-au exprimat îndoielile cu privire la legalitatea cruciadei comerciale a președintelui american. Va dura câteva săptămâni, poate chiar luni, pentru a ajunge la un răspuns – care va avea implicații majore pentru economia globală.

Înainte ca acest dosar să ajungă la cei nouă judecători ai Curții Supreme, administrația Trump pierduse deja de două ori în instanțele inferioare. În primul rând, Curtea de Comerț Internațional a decis că ocupantul Casei Albe și-a depășit puterile invocând Legea privind Puterile Economice de Urgență Internațională (IEEPA) din 1977. La declararea stării de urgență economică din 2 aprilie 2025, președintele SUA a afirmat că „suveranitatea economică” a Statelor Unite era amenințată de ani de „deficite comerciale cronice”. Această decizie a fost confirmată de o curte de apel în august, care a reiterat că Constituția acordă Congresului puterea exclusivă de a reglementa comerțul cu alte țări și că IEEPA a fost concepută pentru a aborda urgențe economice specifice.

De la revenirea sa la Casa Albă Donald Trump a câștigat în repetate rânduri procese în fața Curții Supreme, în special pe teme precum imigrația și reducerea personalului din guvernul federal. Cu toate acestea, majoritatea victoriilor sale au implicat proceduri de urgență, ceea ce a dus la decizii temporare fără justificare.

Aici, cei nouă judecători sunt responsabili de pronunțarea unei hotărâri asupra fondului cazului. Miercuri, trei conservatori, Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett – numiți de Trump – și președintele Curții Supreme, John Roberts, păreau să aibă rezerve serioase. Criticile lui Barrett au vizat tarifele „reciproce” la importurile din 190 de țări, la rate cuprinse între 10 și 50%. „Vorbim despre măsuri radicale. Poziția dumneavoastră este că toate țările ar trebui să fie supuse taxelor vamale, deoarece acestea amenință apărarea și industria noastră? Adică... Spania? Franța? Pot înțelege pentru unele țări, dar explicați-mi de ce atât de multe ar trebui să fie vizate de această politică tarifară reciprocă|”. John Sauer, avocat al administrației Trump, a încercat să explice că amenințarea provenea din „efectele combinate ale sistemului comercial”. Neil Gorsuch, la rândul său, a sugerat că Donald Trump încerca să deghizeze o politică comercială în spatele unei „urgențe naționale” prea ample.

Pentru a câștiga, cei trei judecători liberali au nevoie de două dezertări din partea celor șase colegi conservatori. O înfrângere ar avea efecte „devastatoare”, a afirmat Donald Trump la Fox News. Statele Unite ar fi obligate să ramburseze zeci de miliarde de dolari deja primiți.

În cazul unui eșec, tarifele „reciproce” ar fi în primă fază. Cele care vizează oțelul, aluminiul sau automobilele se bazează pe alte legislații, în special Legea privind extinderea comerțului. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a dat asigurări că Casa Albă „are întotdeauna pregătit un plan B”.

