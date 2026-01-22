Proiectul tiranic al SUA a fost ținut sub control doar atunci când a fost contestat sau din cauza pericolului intern, constată „Fohla Online” (Brazilia), într-o analiză a elementelor de context care „i-au impus limite lui Trump”.

Donald Trump 2 a fost ținut sub control până acum doar de represaliile comerciale și de armele nucleare chineze, de începutul panicii pe piața financiară americană (în creșterea tarifelor vamale din aprilie 2025), de indiferența cinică și de armele nucleare ale lui Vladimir Putin și de teama că proasta dispoziție a electoratului ar crește și mai mult din cauza prețurilor ridicate cauzate de taxele de import excesive. Apropo de asta, Trump 2 este uneori mai puțin nepopular decât la sfârșitul primului an al lui Trump 1.

În rest, Trump a fost parțial ținut sub control. Cu fiecare victorie, s-a simțit mai în voie pentru a lansa un alt atac barbar, împotriva altor țări sau împotriva propriilor cetățeni și a Constituției Statelor Unite.

Mai are trei ani de mandat. Va exista încă timp și oportunitate pentru proiectul tiranului de a folosi afacerile ca arme și armele ca afaceri. Oricine poate fi o țintă, de la individul care ar putea fi împușcat de SA-ul lui Trump (ICE, „la migra”, poliția de imigrare și frontieră) până la o țară oarecare, inclusiv Brazilia.

Cei care nu l-au confruntat pe Trump nu au obținut nimic. Dacă Trump va câștiga și aici, într-o oarecare măsură, va trece la următorul. Dar represaliile vor avea costuri serioase pentru europeni.

Centrele de studii militare, centrele de relații internaționale, centrele economice și mass-media europeană oferă relatări imprecise despre modul în care Uniunea Europeană intenționează să reacționeze la ofensiva Groenlandei. În ceea ce pare mai puțin incert, europenii ar negocia din nou pentru a micșora pagubele. Dar ar exista pagube.

De exemplu, acordarea unor puteri militare și economice semnificative asupra insulei. Anul trecut, Uniunea Europeană a cedat atacului comercial trumpian, făcând concesii enorme, pentru că nu are suficiente arme pentru a-l înfrunta pe Putin.

Negocierea este de fapt o modalitate de a încerca să amâne problema. În timp ce „negociază”, europenii speră la un fel de reacție internă americană. Adică, să survină o oarecare limitare a puterilor lui Trump, aproape un miracol: puterea de a purta un război fierbinte (depide de o duzină de parlamentari republicani) sau de a purta un război comercial (depinde de supusa Curte Supremă).

Europenii și alții care cred în miracol speră, de asemenea, că pot evita un conflict decisiv sau o capitulare sporită până la sfârșitul anului, când Trump ar putea pierde controlul asupra Congresului.

Pe termen scurt, Uniunea Europeană nu dorește să recurgă la represalii economice care au un efect practic. L-ar putea lovi pe Trump, dar ar suferi și daune, fiind oricum mai fragilă. Pentru început, să amintim că UE crește puțin (aproximativ 1,3% în 2025, aproape jumătate din creșterea americană), multe țări au cheltuit excesiv din finanțele publice, guvern după guvern pierde alegerile, hiena extremei-drepte pândește etc.

Să presupunem că Trump nu reacționează acum, că nu trece de la un război comercial la un război economic mai amplu sau că nu exercită presiune militară directă. Totuși, Uniunea Europeană riscă să rămână goală sub aspect militar, cu mâna în buzunarul găurit, dacă SUA golesc de conținut complet NATO și încetează să ofere sprijin militar de „informații” sau arme.

UE a început un program de reînarmare, dar va dura ceva timp pentru a achiziționa rachete cu rază lungă de acțiune, avioane de ultimă generație etc. Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, cumpără o parte din echipamentele lor tocmai din SUA. Putin este deja în Ucraina și face demonstrații de război hibrid în Europa de Est. UE este prinsă între cazanul iadului din Est și cel din Vest.

Sursa: Rador Radio România