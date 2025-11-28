Fost coleg de promoție cu J. D. Vance la Yale și veteran al armatei, Dan Driscoll, acest secretar al armatei fără conexiuni inițiale în cercul apropiat al lui Trump, a reușit să-și construiască propria rețea, scrie „Le Point” (Franța).

Administrația Trump este un joc de șah. Președintele american își avansează pionii, își sacrifică piesele dacă este necesar... și le promovează pe unele dintre ele. În această atmosferă de curte, un curtean a reușit recent să iasă în evidență: Dan Driscoll. Fostul secretar al armatei americane este acum, spre surprinderea observatorilor, una dintre figurile cheie ale diplomației americane, în contextul negocierii planului de pace pentru Ucraina.

Nimic din CV-ul său nu ar fi sugerat că ar fi calificat să conducă negocieri între două națiuni cu istorii atât de turbulente și complexe precum Rusia și Ucraina. Cu diplomă în administrarea afacerilor și fost bancher de investiții, unul dintre puținele lucruri care îl legau anterior de Donald Trump era relația sa cu J. D. Vance.

Într-adevăr, Dan Driscoll a fost coleg de promoție cu viitorul vicepreședinte în timpul studiilor lor la Yale. Amândoi sunt veterani ai armatei. Această prietenie a dat roade; la nici 40 de ani, a moștenit portofoliul Departamentului Apărării la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. „Relația lui Dan cu J.D. l-a ajutat cu siguranță să obțină postul”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe pentru Politico. „Dar succesul său se datorează în întregime competențelor sale”, consideră aceeași sursă.

„A creat legături solide”

„Este pur și simplu excelent în munca lui”. Acest fost locotenent al armatei americane timp de trei ani și jumătate, are avantajul unui relativ anonimat. Fără gesturi mărețe, fără scandaluri. Mandatul său a fost marcat până acum de discreția sa, la fel de mult ca și de dăruirea sa. „De la confirmarea sa, Driscoll a fost unul dintre cei mai impresionanți membri ai administrației Trump”, a declarat o a doua sursă apropiată de Casa Albă.

„Deși nu avea multe conexiuni în cercul apropiat al lui Trump în afara vicepreședintelui înainte de numirea sa, el a format legături puternice în cadrul Aripii de Vest (care găzduiește birourile prezidențiale din Casa Albă) în ultimul an și este foarte apreciat de înalții oficiali”. El a intrat în atenția președintelui SUA în timpul desfășurării Gărzii Naționale în mai multe orașe americane pentru misiuni de aplicare a ordinii, ceea ce a dus la vizite regulate la Casa Albă.

Prin acceptarea funcției de șef interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili, el și-a consolidat și reputația în cadrul organizației. Considerat de președinte „expertul în drone” datorită interesului său pentru tehnologiile de ultimă generație, el promovează dezvoltarea acestor dispozitive și are în vedere un război hibrid în viitor, centrat pe inteligența artificială.

„Hegseth nu se bucură cu adevărat de încredere”

„Washington Times” notează, de asemenea, că acest fost consilier financiar a reușit, pe cât posibil, să câștige grațiile oficialilor aleși democrați în anumite chestiuni militare. „Nu sunt de acord cu secretarul Driscoll în toate privințele, dar nu mă aștept la asta din partea unei administrații republicane”, a spus un ales democrat. „Este un om serios, capabil să se angajeze într-un dialog profesional și demonstrează o viziune coerentă asupra lumii”.

Contrastează puternic cu secretarul apărării, Pete Hegseth, a cărui încredere din partea Casei Albe pare să scadă săptămână de săptămână.

Spectacolul generalilor și amiralilor chemați pentru o sesiune de antrenament fizic, alegerile de personal pentru poziții cheie la Pentagon... Considerat oarecum radioactiv, el s-a dovedit, în ochii administrației Trump, nepotrivit pentru a conduce o sarcină atât de delicată precum negocierea păcii în Ucraina.

„Nu avem încredere în Hegseth pentru a transmite aceste mesaje liderilor cheie”, a declarat pentru Politico o persoană familiarizată cu situația. „Avem mai multă încredere în Dan pentru a se ocupa de asta în acest moment”. Dar aceeași întrebare rămâne: de ce să-l alegi pe Dan Driscoll, care nu are deloc experiență în diplomație?

Presiune maximă

Fără îndoială, performanța sa academică exemplară a fost un atu. Decizia președintelui Donald Trump de a apela la șeful civil al armatei (a cărui funcție principală este de a instrui și echipa soldații) a fost motivată de „convingerea că atât Ucraina cât și Rusia ar putea fi mai deschise la negocieri conduse de militari”, explică „Wall Street Journal”.

Mai mult, Dan Driscoll nu este singur în această inițiativă ambițioasă. Președintele american se bazează foarte mult pe prietenul său, dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, care a colaborat îndeaproape cu guvernul rus pentru a dezvolta planul de pace și s-a întâlnit cu Vladimir Putin în mai multe rânduri. Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, contribuie și el la acest proiect.

În timp ce generalul Keith Kellogg, trimis special în Ucraina, se pregătește să se retragă la începutul anului 2026, după ce a avut foarte puțină influență asupra strategiei elaborate de Statele Unite, Dan Driscoll va deveni un jucător cheie. El va avea un rol de mediator sub o presiune imensă: să pună capăt unui război care durează de patru ani și să-i permită lui Donald Trump să-și respecte promisiunea.

Sursa: Rador Radio România