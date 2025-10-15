De câteva luni deja, SUA furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie „France 24”.

Oficial, Washingtonul vrea să împingă Moscova să negocieze. Dar probabil aceasta nu este singura motivație a președintelui american.

Campania intensă de bombardamente a Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești a fost încurajată și susținută activ de Washington de luni de zile, a relatat „Financial Times” într-un articol publicat duminică, 12 octombrie.

Statele Unite au furnizat informații detaliate care au permis rachetelor și dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune să atace instalații - cum ar fi rafinării și depozite de petrol - situate la sute de kilometri de granița cu Ucraina, pe teritoriul rus, a relatat cotidianul britanic de afaceri și finanțe.

Mai bine decât Google Maps?

La începutul lunii octombrie, „Wall Street Journal” a dezvăluit că Donald Trump plănuia să furnizeze acest tip de date armatei ucrainene. În realitate, președintele pare să fi acționat de multă vreme.

Se pare că Donald Trump a decis să pună aceste informații la dispoziția Ucrainei după ce a discutat despre aceasta la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la mijlocul lunii iulie. Scopul pare a fi acela de a-l forța pe Vladimir Putin să cedeze sub greutatea bombardamentelor vizând infrastructura energetică pentru a-l obliga să negocieze, explică „Financial Times”. Petrolul rămâne vedeta exporturilor rusești, în ciuda sancțiunilor internaționale.

Această înțelegere dintre Washington și Kiev ar reprezenta cel mai concret semn de până acum al schimbării de dispoziție a lui Donald Trump față de Vladimir Putin. Din iulie, ucrainenii au reușit să atace cel puțin 16 din cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei. Unele situri, cum ar fi Volgograd, la peste 350 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost chiar lovite de mai multe ori.

Dar în ce măsură are Ucraina nevoie de informațiile americane pentru a ataca acest tip de instalații? „Rafinăriile sau depozitele de combustibil sunt ținte a căror locație este cunoscută și adesea disponibilă pe Google Maps. Mai mult, nu sunt ținte mobile, care să necesite acces la cele mai recente date din satelit pentru a vă asigura că atacați în locul potrivit”, spune Huseyn Aliyev, specialist în războiul din Ucraina la Universitatea din Glasgow.

Doar că nu trebuie luate în considerare doar coordonatele GPS. „Statele Unite au o vastă constelație de sateliți și radare care pot cartografia cu precizie semnăturile electromagnetice ale apărării aeriene. Acest lucru este important pentru ajustarea planului de zbor - altitudine, traiectorii - al rachetelor și dronelor pentru a evita aceste apărări”, explică Frank Ledwidge, specialist în probleme militare din sfera sovietică la Universitatea din Portsmouth.

De la ținte militare la ținte strategice

Partajarea informațiilor de către Statele Unite nu este o noutate. De la începutul invaziei rusești, „Washingtonul a furnizat de obicei locația țintelor de interes pentru armata ucraineană”, a scris Egle E. Murauskaite, expert în securitate la Universitatea din Maryland, în 2023. În aprilie 2022, nava de război rusească Moskva a fost scufundată în Marea Neagră de atacuri ucrainene datorită serviciilor secrete americane.

„Însă până acum a fost vorba în principal de ținte militare și tactice, în timp ce infrastructurile energetice, situate la distanțe mai mari, reprezintă noi ținte strategice”, notează Erik Stijnman, specialist în probleme de securitate militară în contextul războiului ruso-ucrainean la Institutul neerlandez de relații internaționale Clingendael.

Scopul nu mai este doar distrugerea depozitelor de muniții sau a centrelor de comandă din apropierea frontului, ci impactul asupra capacității Rusiei de a finanța războiul sau de a furniza combustibil unităților sale mecanizate.

Administrația Trump este, de asemenea, implicată îndeaproape în fiecare etapă a acestei campanii de bombardamente. Washingtonul nu numai că primește cereri din partea Ucrainei pentru amplasamente specifice, dar „definește și care sunt țintele prioritare care trebuie vizate”, notează „Financial Times”. „Flota de drone ucrainene a devenit un 'instrument' folosit de Washington pentru a slăbi economia rusă și a-l împinge pe Vladimir Putin să negocieze”, analizează cotidianul britanic.

O abordare care nu mai are nicio legătură cu cea adoptată de Donald Trump la începutul mandatului său. La scurt timp după revenirea la Casa Albă, acesta a decis să „întrerupă” schimbul de informații cu Ucraina. De data aceasta, pare să meargă chiar mai departe decât predecesorul său, Joe Biden, care a tergiversat să autorizeze Kievul să lovească teritoriul rus.

Escaladare sau dezescaladare?

Deși această nouă abordare poate părea o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Rusia, nu este neapărat cazul. „Dacă scopul este cu adevărat de a împinge Rusia să negocieze prin bombardarea infrastructurii sale, șansele de succes sunt mici. Doar aproximativ 20% din producția de petrol este afectată, ceea ce nu este suficient. Impactul va fi resimțit în primul rând de populația civilă și va exista în continuare o capacitate suficientă pentru a asigura aprovizionarea prioritară a forțelor armate”, consideră Huseyn Aliyev. „Ar fi nevoie de atacuri la o scară exponențial mai mare pentru a face o diferență. Nu există niciun precedent în istorie care să sugereze că bombardarea a zeci de proiecte de infrastructură poate forța un adversar să negocieze”, confirmă Frank Ledwidge.

Deci, care este scopul? „Obiectivul american ar putea fi, în schimb, dezescaladarea tensiunilor”, subliniază Erik Stijnman. Prin alăturarea la această campanie, americanii se asigură că Ucraina va ataca doar ținte acceptabile din punct de vedere militar și, astfel, va evita orice escaladare. Acest schimb de informații demonstrează că există „o limită impusă de Statele Unite privind tipul de ținte pe care ucrainenii le pot ataca cu arme americane”, adaugă Erik Stijnman.

Asigurările implicite date Moscovei în această privință sunt cu atât mai importante cu cât Washingtonul plănuiește să livreze rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune Kievului. Întrucât aceste arme pot provoca ravagii pe câmpul de luptă și nu numai, experții intervievați de France 24 consideră că Rusia ar trebui să fie pregătită pentru sosirea lor.

Mai cinic, Frank Ledwidge adaugă că este vorba „pentru Donald Trump și să se asigure că nu își va asuma responsabilitatea în cazul unei înfrângeri a Ucrainei”. „Nu vrea să i se spună că nu a susținut Ucraina dacă viitoarele negocieri de pace se îndreaptă în favoarea Rusiei”, conchide acest expert.

Sursa: Rador Radio România