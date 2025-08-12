Fără Zelenski sau europeni, întâlnirea va avea loc la Anchorage, oferindu-i președintelui rus un refugiu juridic și omologului său american un teren pentru ambițiile sale arctice, notează „Le Point” (Franța).

Prima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin de la revenirea sa la Casa Albă va avea loc în Alaska. Discuțiile dintre cei doi conducători se vor concentra pe războiul din Ucraina — excluzându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski — și vor avea loc vineri, 15 august. Întâlnirea lor urma inițial să aibă loc în Emiratele Arabe Unite, dar în cele din urmă va avea loc pe teritoriul american. O decizie extrem de strategică.

Deși consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este o locație „absolut logică”, aceasta rămâne greu accesibilă pentru ambele părți. Putin va zbura nouă ore, în timp ce Trump va zbura opt ore până la Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska.

Situat în nord-vestul Canadei, acest stat este cel mai mare din Statele Unite, acoperind peste 1,5 milioane de kilometri pătrați. Înainte de a deveni teritoriu american, Alaska a fost proprietatea țarilor ruși până în 1867. Cele două țări au o graniță comună între Insulele Diomede din Strâmtoarea Bering.

Putin ocolește mandatul internațional de arestare

Acest punct de întâlnire servește în primul rând intereselor lui Vladimir Putin, deoarece acesta este încă sub mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale. El este acuzat de crime de război pentru deportarea forțată a copiilor din Ucraina în Rusia în martie 2023. Acest mandat obligă fiecare țară care recunoaște CPI să-l aresteze pe conducătorul rus dacă acesta ar pune piciorul pe teritoriul său. Or, Statele Unite nu recunosc CPI. Un alt avantaj major pentru siguranța conducătorului de la Kremlin: zborul nu traversează țări ostile.

Pentru Trump întâlnirea din Alaska e avantajoasă deoarece va oferi o ocazie pentru discuții economice. „Alaska și Arctica sunt zone în care interesele economice ale celor două țări se suprapun”, a declarat Iuri Ușakov. Într-adevăr, Donald Trump are ochii pe Groenlanda, vecina regiunii. La rândul său, Putin caută să dezvolte ruta maritimă a Nordului.

În fine, cei doi bărbați distanțează geografic Ucraina, care nu a fost invitată la masa discuțiilor, și pe aliații săi europeni. Această distanțare îngrijorează Uniunea Europeană, care se teme de un acord în detrimentul Kievului. Donald Trump a indicat în special că se va vorbi despre „schimburi de teritorii”. Ideea a fost respinsă imediat de conducătorul ucrainean, care a emis un avertisment: „Acest război care face ravagii pe teritoriul nostru, împotriva poporului nostru, nu se poate termina fără noi, fără Ucraina”.

Sursa: Rador Radio România