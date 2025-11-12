Baclavaua lui Ben-Gvir li s-a părut multora greu de digerat, notează „Il Corriere della Sera” (Italia): ministrul israelian al Securității sărbătorește pedeapsa cu moartea pentru teroriști, în timp ce Netanyahu caută sprijinul lui Jared Kushner.

Baclavaua lui Ben-Gvir li s-a părut multora greu de digerat. Nu a trecut neobservat faptul că ministrul israelian al Securității Naționale sărbătorește prima aprobare de către Knesset a legii care impune pedeapsa cu moartea pentru teroriști, oferind dulciuri cu doar câteva ore înainte ca premierul Benjamin Netanyahu să se întâlnească cu Jared Kushner, consilierul lui Donald Trump, pentru a găsi o soluție care să-i ajute pe ultimii teroriști Hamas ascunși în Fâșie să iasă din tuneluri.

Liderul extremei drepte mesianice se plimbă pe coridoarele Parlamentului cu o tavă. Servește produse de patiserie acoperite cu miere care i se lipește de mâini, sărbătorind zgomotos rezultatul. „Puterea Evreiască (Otzma Yehudit, al cărui lider este Ben-Gvir) se află pe drumul cel bun pentru a face istorie”, exultă el.

Însă controversatul proiect de lege promovat de colegul său parlamentar, Limor Son Har-Melechda, care a trecut de prima lectură cu 39 de voturi pentru și 16 împotrivă, riscă să blocheze sau cel puțin să împiedice procesul de pace. Proiectul de lege prevede pedeapsa cu moartea pentru cei care ucid israelieni din motive „rasiste” și „cu scopul de a dăuna Statului Israel și renașterii poporului evreu în țara sa”. Oponenții au subliniat că, așa cum este formulat, proiectul li s-ar aplica doar arabilor care ucid evrei, nu și teroriștilor evrei. Nu este tocmai un semnal bun, deoarece Trump îi cere lui Bibi să negocieze un permis de trecere pentru teroriști în schimbul dezarmării. Oficial, în Israel există pedeapsa cu moartea, însă aceasta a fost aplicată o singură dată, în 1962, în cazul lui Adolf Eichmann, unul dintre „arhitecții” Holocaustului.

Tehnic vorbind, pedeapsa cu moartea este permisă în cazuri de înaltă trădare, precum și în anumite circumstanțe conform legii marțiale aflate în vigoare în prezent în cadrul IDF și în Cisiordania, numai că necesită o decizie unanimă a unui complet de trei judecători și nu a fost niciodată implementată.

Proiectul de lege va fi trimis acum comisiei pentru ultimele două lecturi obligatorii. Însă pentru extrema dreaptă mesianică votul de luni este deja un succes care merita revendicat și afișat online. Până când a fost înghițită ultima baclava și aprozii Knesset au pus tava deoparte.

Sursa: Rador Radio România