Într-o serie de mesaje incendiare, președintele republican îl acuză pe miliardarul filantrop și pe fiul său că „distrug America” și solicită acțiuni în justiție, scrie „Le Point” (Franța).

El îi acuză că „distrug America”. Într-o serie de postări pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a cerut ca miliardarul George Soros să fie acuzat de extorcare de și corupție pentru că ar fi susținut „proteste violente” în Statele Unite. El a afirmat în special că finanțatorul, împreună cu fiul său Alexander, care conduce fundația filantropică a familiei, „ar trebui să fie acuzați de Rico”.

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Rico) Act desemnează o lege federală americană utilizată în general pentru combaterea crimei organizate, subliniază „Financial Times”. Prin urmare, Donald Trump insinuează în mod deliberat că George Soros este un criminal. „Nu-i vom mai lăsa pe acești nebuni să sfâșie America, fără a-i oferi cea mai mică șansă să 'RESPIRE' și să fie LIBERĂ”, a scris el pe Truth Social. „Soros și banda lui de psihopați au provocat daune grave țării noastre!”.

Acest atac nu este lipsit de motive ascunse. Media americană de extremă dreapta a relatat că Open Society Foundations, ONG-ul lui George Soros care distribuie granturi cauzelor considerate progresiste, a finanțat proteste, în special pe cele care se opun trupelor desfășurate de administrația Donald Trump la Washington.

Sprijin pentru Kamala Harris în timpul ultimelor alegeri prezidențiale

„Aceste acuzații sunt scandaloase și false. Fundațiile Open Society nu susțin și nu finanțează proteste violente. Misiunea noastră este de a promova drepturile omului, justiția și principiile democratice în Statele Unite și în întreaga lume”, a declarat un purtător de cuvânt al ONG-ului. Evreu supraviețuitor al regimului nazist, George Soros este o țintă frecventă a dreptei Maga, acuzat de amestec în politica națională și portretizat ca figura unui evreu bogat care încearcă să influențeze lumea.

Mai mult, furia lui Donald Trump se datorează și sprijinului acordat de familia Soros fostei sale rivale la prezidențiale, Kamala Harris, de vreme ce a cheltuit 85 de milioane de dolari pentru candidată în timpul campaniei din 2024. În timpul procesului său penal de la New York, anul trecut, Donald Trump a subliniat în repetate rânduri că procurorul Alvin Bragg a fost susținut de Soros.

Elon Musk a declarat că „este momentul să se ia măsuri directe împotriva lui Soros”, după ce anterior l-a acuzat pe miliardar că este responsabil pentru protestele din fața reprezentanțelor Tesla în perioada de vârf a mandatului său la Doge.

Sursa: Rador Radio România