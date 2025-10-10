Un acord negociat, meditat îndelung, care a ajuns în sfârșit la o soluție. Toate părțile implicate au dat undă verde primei faze a planului de pace. Iată toate punctele, de la eliberarea ostaticilor până la retragerea armatei israeliene din Fâșie.

Publicația „Il Fatto Quotidiano” (Italia) prezintă toate cele 20 de puncte ale planului, cele care au rămas din 21 de puncte inițiale.

1. Gaza va fi o zonă deradicalizată și liberă de terorism, care nu va reprezenta o amenințare pentru vecinii săi.

2. Gaza va fi reamenajată și reconstruită în beneficiul locuitorilor din Gaza, care au suferit deja destul.

3. Dacă ambele părți acceptă această propunere, războiul se va încheia imediat. Forțele israeliene se vor retrage pe linia convenită pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. În această perioadă, toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile frontului vor rămâne înghețate până când vor fi îndeplinite condițiile pentru o retragere completă, graduală.

4. În termen de 72 de ore de la acceptarea publică de către Israel a acestui acord, toți ostaticii, atât cei vii, cât și cei decedați, vor fi restituiți.

5. Odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, Israelul va elibera 250 de prizonieri care execută pedepse pe viață, precum și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii deținuți în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian ale cărui rămășițe sunt restituite, Israelul va preda rămășițele a 15 locuitori din Gaza decedați.

6. Odată ce toți ostaticii vor fi restituiți, membrilor Hamas care se angajează să coexiste pașnic și să predea armele lor li se va acorda amnistia. Membrilor Hamas care doresc să părăsească Gaza li se va garanta o trecere în siguranță către țările lor de destinație.

7. La acceptarea prezentului acord, ajutoarele vor fi trimise imediat către Fâșia Gaza. Cantitățile de ajutoare vor fi cel puțin egale cu cele stipulate în acordul privind ajutorul umanitar din 19 ianuarie 2025, inclusiv reabilitarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), renovarea spitalelor și brutăriilor, precum și introducerea echipamentelor necesare pentru îndepărtarea molozului și redeschiderea drumurilor.

8. Introducerea și distribuirea ajutoarelor în Fâșia Gaza se vor desfășura fără interferențe din partea niciuneia dintre părți, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al agențiilor sale, al Semilunii Roșii și al altor instituții internaționale care nu sunt asociate în niciun fel cu niciuna dintre părți. Deschiderea punctului de trecere de la Rafah în ambele direcții va fi supusă aceluiași mecanism implementat în acordul din 19 ianuarie 2025.

9. Gaza va fi guvernată de o administrație tranzitorie temporară: un comitet palestinian tehnocratic și apolitic, responsabil de gestionarea zilnică a serviciilor publice și a administrației locale pentru populație. Acest comitet va fi compus din palestinieni calificați și experți internaționali, supravegheat de un nou organism internațional de tranziție, Consiliul Păcii, care va fi prezidat de președintele Donald Trump, alți membri și șefi de stat urmând să fie anunțați, inclusiv fostul prim-ministru Tony Blair. Acest organism va defini cadrul și va gestiona finanțarea pentru reamenajarea Gazei până când Autoritatea Palestiniană își va finaliza programul de reformă, așa cum este subliniat în mai multe propuneri, inclusiv planul de pace al președintelui Trump din 2020 și propunerea franco-saudită, și va putea recâștiga controlul asupra Gazei în siguranță și în mod eficient. Acest organism se va baza pe cele mai bune standarde internaționale pentru a crea o guvernare modernă și eficientă, care să fie în slujba populației din Gaza și să faciliteze investițiile.

10. Un plan de dezvoltare economică al lui Trump pentru reconstrucția și revitalizarea Gazei va fi elaborat prin convocarea unui grup de experți, care au contribuit la crearea unora dintre orașele moderne și prospere din Orientul Mijlociu. Numeroase propuneri de investiții bine gândite și idei de dezvoltare interesante au fost elaborate de grupuri internaționale și vor fi luate în considerare pentru a sintetiza cadre de securitate și guvernare, care să atragă și să faciliteze aceste investiții, creând locuri de muncă, oportunități și speranță pentru viitorul Gazei.

11. Va fi înființată o zonă economică specială cu tarife de acces preferențiale, care vor fi negociate cu țările participante.

12. Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza, iar cei care doresc vor fi liberi să o facă și să se întoarcă. Oamenii vor fi încurajați să rămână, oferindu-le oportunitatea de a construi o Gaza mai bună.

13. Hamas și celelalte facțiuni sunt de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct, indirect sau sub nicio formă. Toată infrastructura militară, teroristă și ofensivă, inclusiv tunelurile și instalațiile de producție a armelor, vor fi distruse și nu reconstruite. Un proces de demilitarizare a Gazei va fi inițiat sub supravegherea unor observatori independenți, care va include dezafectarea permanentă a armelor printr-un proces de predare convenit, susținut de un program de răscumpărare și reintegrare finanțat internațional, toate verificate de observatori independenți. Noua Gaza se va angaja pe deplin în construirea unei economii prospere și în coexistența pașnică cu vecinii săi.

14. Partenerii regionali vor oferi garanții pentru a se asigura că Hamas și alte facțiuni își îndeplinesc obligațiile și că Noua Gaza nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi sau pentru populația sa.

15. Statele Unite vor colabora cu partenerii arabi și internaționali pentru a dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare (ISF) temporară, care va fi desfășurată imediat în Gaza. ISF va instrui și sprijini anumite forțe de poliție palestiniene din Gaza și se va consulta cu Iordania și Egiptul, care au o vastă experiență în acest domeniu. Această forță va reprezenta soluția de securitate internă pe termen lung. ISF va colabora cu Israelul și Egiptul pentru a ajuta la securizarea zonelor de frontieră, alături de noile forțe de poliție palestiniene. Prevenirea intrării munițiilor în Gaza și facilitarea fluxului rapid și sigur de mărfuri sunt cruciale pentru reconstrucția și revitalizarea Gazei. Părțile vor conveni asupra unui mecanism de deconflictualizare.

16. Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF își stabilește controlul și stabilitatea, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor retrage conform standardelor de demilitarizare, etapelor și calendarelor care vor fi convenite între IDF, ISF, garanți și Statele Unite, cu scopul de a asigura o Gaza sigură, care să nu mai reprezinte o amenințare pentru Israel, Egipt sau cetățenii săi. Practic, IDF va ceda progresiv teritoriul pe care îl ocupă în Gaza către ISF, conform unui acord pe care îl va ajunge cu Autoritatea de Tranziție, până la retragerea completă din Gaza, cu excepția unei prezențe de securitate perimetrală care va rămâne până când Gaza va fi protejată în mod adecvat de orice amenințare teroristă.

17. În cazul în care Hamas întârzie sau respinge această propunere, cele de mai sus, inclusiv operațiunea de escaladare a ajutoarelor, vor continua în zonele fără terorism cedate de IDF către ISF.

18. Va fi inițiat un proces de dialog interreligios, bazat pe valorile toleranței și coexistenței pașnice, pentru a căuta schimbarea mentalităților și a narativelor palestinienilor și israelienilor, subliniind beneficiile care pot decurge din pace.

19. Pe măsură ce dezvoltarea Gazei progresează și programul de reformă al Autorității Palestiniene este implementat cu fidelitate, ar putea fi create în sfârșit condițiile pentru o cale credibilă către autodeterminare și statutul palestinian, recunoscut ca aspirație a poporului palestinian.

20. Statele Unite vor iniția un dialog între Israel și palestinieni pentru a conveni asupra unui orizont politic de coexistență pașnică și prosperă.

Sursa: Rador Radio România