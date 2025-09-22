După cenzurarea lui Jimmy Kimmel și atacurile tot mai dese ale administrației Trump la adresa presei și opozanților, democrații pregătesc o lege pentru a proteja „pe cei vizați politic”, informează „Le Monde” (Franța).

Parlamentarii democrați au anunțat joi, 18 septembrie, că vor propune o lege pentru „protejarea libertății de exprimare”, despre care susțin că este amenințată de președintele american Donald Trump și de guvernul său.

Consacrată în Primul Amendament al Constituției, libertatea de exprimare este un element fondator al democrației americane. O libertate pe care acești aleși o consideră încălcată de administrația Trump, în timp ce denunță drept cenzură suspendarea, miercuri, a popularei emisiuni a prezentatorului vedetă Jimmy Kimmel, pentru monologul său care ironizează reacția lumii MAGA și a lui Donald Trump după asasinarea, pe 10 septembrie, a activistului pro-Trump Charlie Kirk.

„Aceasta este cenzură. Control de stat asupra libertății de exprimare. Aceasta nu este America”, a declarat senatorul Chris Murphy din Connecticut, la o conferință de presă în Congres, la Washington, acuzându-l pe Donald Trump că „exploatează” această „tragedie națională” pentru a „distruge opoziția politică” în loc să „unească țara”.

„Libertatea de exprimare este o piatră de temelie a democrației noastre, iar această administrație încearcă să o înăbușe. Nici măcar nu vor ca oamenii să vorbească atunci când nu le place ceea ce spune. Aceasta este o alunecare spre autocrație”, a avertizat Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat, numind-o o „cruciadă fără sfârșit”.

Proiectul de lege, promovat de mai mulți parlamentari democrați, își propune să „creeze protecții specifice pentru cei vizați din motive politice”, a declarat Murphy. Acesta prevede „consecințe reale pentru oficialii guvernamentali care își folosesc puterea pentru a ataca libertatea de exprimare”, a adăugat el, fără a specifica un posibil calendar pentru adoptarea proiectului de lege în Congres.

Textul va avea ca scop „protejarea bisericilor, asociațiilor, ziarelor, universităților, studenților, lucrătorilor, de orice președinte care își vizează adversarii politici” - dintre care unii au fost vizați în mod special de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă - a menționat reprezentantul texan al Camerei Reprezentanților, Greg Casar.

Parlamentarii democrați le-au cerut omologilor lor republicani, care dețin majoritatea în ambele camere, să le susțină inițiativa „punând sănătatea democrației noastre mai presus de loialitatea față de liderul lor”. Declarațiile recente ale procurorului general al SUA, Pam Bondi, care a afirmat că „discursul instigator la ură” nu este protejat de Primul Amendament, au provocat, de asemenea, agitație, la fel ca și atacurile administrației Trump asupra presei tradiționale, pe care o acuză de partizanat.

„Când ai o rețea de televiziune, ai emisiuni nocturne, iar acestea nu fac decât să-l atace pe Trump, cred că licența ar trebui retrasă”, le-a spus Donald Trump reporterilor de la bordul Air Force One joi, o proclamație care constituie cea mai gravă amenințare a sa la adresa libertății presei.

Președintele american a anunțat, de asemenea, marți (16 septembrie) că dă în judecată cotidianul „The New York Times” pentru defăimare, cerând daune în valoare de 15 miliarde de dolari (aproximativ 12,7 miliarde de euro), după ce în iulie declarase că solicită cel puțin 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,5 miliarde de euro) de la „Wall Street Journal”, tot pentru defăimare.

Sursa: Rador Radio România