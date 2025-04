Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către România a unei unități de tragere MIM-104 PATRIOT. Sistemul MIM-104 PATRIOT include un set radar AN/MPQ-65 și două stații de lansare M903, anunță Ambasada SUA la București.

UPDATE

Conducerea Ministerului Apărării Naționale salută decizia Departamentului de Stat al SUA de a aproba vânzarea către România a unui sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, prin programul de asistență de securitate Foreign Military Sales (FMS) și notificarea, în acest sens, a Congresului SUA, conform procedurilor americane.

Costul estimat pentru acest sistem, compus dintr-un set radar AN/MPQ-65, în varianta modernizată față de cea donată, două stații de lansare M903 și o stație de control lansare, este de 262 de milioane de dolari. Conform legislației americane, Congresul SUA a fost notificat cu o valoare inițială mai mare, de aproximativ 280 de milioane de dolari.

Sistemul va fi achiziționat prin intermediul unor fonduri externe nerambursabile, asigurate de un grup țări aliate, precum și prin intermediul Inițiativei Immediate Action on Air Defence, în vederea refacerii deficitului de capabilitate generat de donație.



"Sistemul PATRIOT poate detecta și doborî o gamă largă de platforme aeriene și rachete balistice, iar această achiziție va consolida capacitatea României de a descuraja agresiunea în regiunea Mării Negre. Sistemele de rachete sol-aer sunt esențiale pentru securitatea națională și regională. În contextul politico-militar actual, România continuă eforturile pe dimensiunile de apărare și securitate, prin asigurarea unor capabilități militare robuste și credibile", a transmis MApN.

Programul de achiziție a șapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT a fost inițiat prin Legea nr. 222/2017. Primul sistem a fost recepționat în anul 2020. În perioada 2021-2023 au fost recepționate echipamentele majore pentru celelalte trei sisteme din prima etapă a programului. Pentru sistemele din etapa a II-a (trei sisteme), pentru care România a semnat contractul de achiziție la finalul anului 2023, Guvernul SUA a lansat deja comanda către compania Raytheon pentru începerea producției de radare, stații de lansare, sisteme de comandă și control și rachete.

Pentru donarea unui sistem PATRIOT către Ucraina și, ulterior, pentru reconstituirea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol prin cumpărarea altuia pentru Armata României a fost adoptat, în luna septembrie a anului trecut, un nou act normativ, respectiv Legea pentru completarea Art.1 din Legea 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare antiaeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.



+++

Această unitate de tragere va înlocui sistemul pe care România l-a furnizat Ucrainei în septembrie 2024. Patriot poate detecta și doborî o gamă largă de amenințări cu rachete balistice și aeropurtate, iar această achiziție va consolida capacitatea României de a descuraja agresiunea în regiunea Mării Negre.

"Angajamentul României față de apărarea aeriană integrată consolidează protecția teritoriului românesc și a alianței NATO, făcând America și aliații noștri mai siguri. Statele Unite apreciază sprijinul continuu pe care România l-a acordat Ucrainei, incluzând donarea unui sistem Patriot pentru a sprijini apărarea Ucrainei", a spus ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec.

Având un cost estimat de 262 de milioane de dolari, sistemul va fi achiziționat prin intermediul unor granturi de la un grup de donatori NATO după votul final dat de Congresul american.

+++

Pe 4 aprilie, premierul Marcel Ciolacu a declarat: "L-am contractat. Am și strâns toți banii, avem banii, am primit banii. Deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou", a spus acesta, întrebat dacă România va mai primi sistemul Patriot, în contextul schimbărilor radicale de poziții în noua administrație americană condusă de Donald Trump.

La finele lunii octombrie 2024, Ministerul Apărării a salutat inițiativa Norvegiei de a sprijini România în achiziția unui sistem avansat de rachete sol-aer Patriot.

Decizia Guvernului norvegian de a contribui semnificativ la această achiziție, cu 1.4 miliarde NOK (aproximativ 127 milioane USD), a fost anunțată la Reuniunea Consiliului statelor nordice de la Reykjavik, care a avut loc în perioada 28-31 octombrie.

La începutul lunii octombrie, Ucraina a primit sistemul de rachete antiaeriene Patriot promis de România, conform unei declarații făcute de Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din România, pentru Radio Liberty, scria Pravda (Ucraina).

Pe 2 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit prin intermediul Twitter tuturor țărilor care sprijină Ucraina în dotarea cu sisteme de apărare antiaeriană, subliniind în mod special contribuția României: „Un mare mulțumesc României pentru sistemele Patriot. Împreună, putem atinge o eficiență și mai mare, putem pune capăt terorii ruse prin doborârea comună a Shahed-urilor și rachetelor”.

În total, aliații NATO ai Ucrainei s-au angajat să ofere șapte sisteme de apărare antiaeriană. Totuși, fostul ministru de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a menționat anterior că livrarea unor dintre sistemele Patriot promise era întârziată.