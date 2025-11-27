Moscova a primit marți planul de pace pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, dar, așa cum a subliniat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut-o „pe canale neoficiale”, scrie „La Razon” (Spania).

Washingtonul a evitat gestul de a transmite propunerea direct uneia dintre părțile implicate în conflict, iar acest lucru ridică întotdeauna îngrijorări.

„Îl avem; l-am primit prin canale neoficiale. Nu ne-a fost trimis oficial. Cu toate acestea, așa cum a spus președintele, suntem pregătiți să discutăm conținutul său, deoarece există mai multe probleme care necesită clarificări”, a declarat Lavrov într-un interviu relatat de agenția de știri TASS. „Colegii noștri americani nu ne-au furnizat încă versiunea despre care speculează presa”, a adăugat Lavrov.

Ministrul rus de Externe a încercat să discrediteze atât Kievul, cât și, în mod special, pe aliații săi europeni și așa-numita Coaliție a Voluntarilor, reunită marți la Paris, pe care o acuză că se angajează într-o „diplomație cu megafonul”.

„Macron a declarat recent că planul lui Trump este inacceptabil, deoarece echivalează cu o capitulare în fața Rusiei. El a ridicat și alte obiecții, afirmând că totul ar trebui să depindă de disponibilitatea Ucrainei de a respecta acordurile. Diplomații serioși discută aceste chestiuni în privat, așa cum se presupune, până la ajungerea la un acord final”, a subliniat înaltul diplomat rus.

În această nouă fază a negocierilor, în care Ucraina pare, în mod surprinzător, să-și fi recăpătat puterea de a-și afirma revendicările, Moscova încearcă cu orice preț să împiedice Ucraina să-și consolideze revendicările de integritate teritorială, o ușă deschisă către NATO și putere militară. Și face asta încercând să pună Europa împotriva Statelor Unite. Sau cel puțin intenționează ca aceasta să fie concluzia la care ajunge Trump.

În acest sens, Lavrov a acuzat țările europene că încearcă să „submineze” eforturile diplomatice ale președintelui SUA prin reformularea planului său de pace pentru Ucraina.

„Vor să submineze eforturile lui Donald Trump, vor să refacă planul în felul lor”, a declarat Lavrov într-o conferință de presă, în care a recunoscut totuși că unele puncte ale planului inițial „necesită clarificări”, relatează Efe.

Ministrul i-a acuzat pe europeni că fac cât mai mult „zgomot” în presă pentru a modifica planul de 28 de puncte, care includea multe dintre cerințele Moscovei.

„Punctele cheie ale planului lui Trump se bazează pe înțelegerile la care s-a ajuns la Anchorage (...) Iar aceste principii sunt prezentate în linii mari în plan, lucru pe care îl salutăm”, a spus el, referindu-se la summitul ruso-american din augustul trecut, din Alaska.

Lavrov și-a exprimat încrederea că Washingtonul va furniza Moscovei versiunea „pe care o consideră preliminară din punctul de vedere al consensului final al textului respectiv cu europenii și ucrainenii”.

„Să sperăm că se va întâmpla curând”, a comentat el, deși a adăugat că Moscova „nu își grăbește colegii americani”.

Totuși, el a avertizat că „dacă excludem spiritul și litera Acordului Anchorage în ce privește înțelegerile cheie pe care le-am stabilit, atunci, desigur, situația va fi complet diferită”.

„Avem mari speranțe [de la întâlnirea] de la Anchorage (...). Este bine că în sfârșit și-au prezentat inițiativa, planul Trump (...) Nu știm în ce măsură își vor apăra această poziție și vor contracara încercările de a-i abate de la calea cea dreaptă”, a declarat el.

Ministrul rus de Externe a lăudat eforturile Statelor Unite, „singura țară din lumea occidentală care, spre deosebire de Londra, Bruxelles, Paris și Berlin, dă dovadă de inițiativă în găsirea unei căi către o soluționare”.

Consilierul internațional al Kremlinului, Iuri Ușakov, a respins luni modificările introduse de țările europene la planul de pace pentru Ucraina prezentat de Statele Unite.

„În ce privește planurile care circulă, în această dimineață am aflat de planul european, care, la prima vedere, este absolut neconstructiv și nu este în interesul nostru”, a afirmat el.

În același timp, el a susținut planul inițial, argumentând că „multe, aș spune nu toate, dar multe dintre clauzele acelui plan ni se par total acceptabile”.

Planul pe care Washingtonul l-a prezentat Moscovei a respins categoric intrarea Ucrainei în NATO, în timp ce noua versiune lasă loc unei decizii consensuale a țărilor membre ale Alianței Atlantice.

În plus, a forțat Ucraina să abandoneze întregul Donbas, chiar dacă trupele sale controlează încă aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk.

