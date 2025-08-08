A indica urmările vârstei înaintate ale unor guvernanți nu este discriminare pe criterii de vârstă; bărbații mai în vârstă aflați la putere sunt obsedați de moștenire, constată „Folha Online” (Brazilia).

„Inima mi s-a strâns în timp ce se chinuia cu răspunsurile, răsfoind notițele, în mod straniu rămânând fără cuvinte. Părea obosit și perplex”. Aceasta este amintirea unui fiu chinuit care urmărea dezbaterea prezidențială din campania tatălui său pentru un nou mandat. „Am început să simt greața unui coșmar care devenea realitate”, a scris fiul.

Cine a crezut că este vorba despre Hunter, fiul lui Joe Biden, s-a înșelat. Descrierea de mai sus este din cartea „Tatăl meu la 100 de ani”, publicată de Ronald Reagan Jr. în 2011. Anul era 1984, cu patru decenii înainte ca un președinte în vârstă să fie forțat să se retragă din campania pentru un nou mandat din cauza unei prestații aproape catatonice în luna iunie a anului trecut.

În cazul fostului președinte democrat, fiul său, Hunter, a susținut recent că prestația sa în dezbaterea cu Donald Trump a fost cauzată de medicamentul hipnotic zolpidem, prescris pentru insomnie, după ce tatăl său a traversat numeroase fusuri orare, deplasându-se de două ori în Europa și o dată în California într-o perioadă scurtă de timp.

În cazul lui Ronald Reagan, care a murit în 2004 și a cărui boală Alzheimer a fost anunțată opiniei publice abia în 1994, nicio vedetă miliardară de la Hollywood nu a publicat un editorial prin care să solicite demisia sa, deși fiul său, Ron Jr., a confirmat că a observat simptome în acel an al dezbaterii, al patrulea din primul mandat al republicanului.

Reagan a fost reales confortabil la 73 de ani, înfruntându-l pe democratul Walter Mondale, pe atunci în vârstă de 56 de ani. În timpul celui de-al doilea mandat, anecdotele despre declinul său mental s-au acumulat, fără ca presa politică corporatistă de la Washington să acorde problemei urgența pe care o merita.

Între relele gerontocrației și prejudecățile legate de vârstă, este posibil să folosim bunul-simț pentru a discuta despre rigorile impuse de funcția de a guverna sute de milioane sau mai mult de un miliard, traversând distanțe vaste și trimițând tineri să moară în războaie?

Donald Trump, la 79 de ani, va fi cel mai în vârstă american care va încheia un mandat la Casa Albă; Narendra Modi împlinește 75 de ani în septembrie; Vladimir Putin, 73 în octombrie; chinezul Xi Jinping și sud-africanul Cyril Ramaphosa și-au sărbătorit deja cea de-a 72-a aniversare; Lula împlinește 80 de ani în octombrie.

Există un motiv solid pentru limita de vârstă minimă pentru a candida la președinție - 35 de ani în Brazilia și Statele Unite. Dar, în timp ce tinerețea este în mod obișnuit asociată cu lipsa de experiență, cu impulsivitatea și cu un apetit mai mare pentru risc, se spun puține lucruri despre riscul reprezentat de liderii în vârstă, invariabil bărbați, care resping pensionarea.

La urma urmei, cea mai mare speranță de viață la bărbați din lume nu depășește 83 de ani - în rândul populației din Hong Kong. Este dificil să disociezi dezordinea globală în curs de obsesiile guvernanților care știu că le-a mai rămas puțin timp. Putin cu restaurarea imperială, începând cu Ucraina, Xi cu Taiwanul, iar Trump cu o politică externă și comercială specifică secolului XIX. Fixația de a lăsa o moștenire se lovește de lipsa de timp pentru a o construi.

Guvernanții în vârstă au în comun reticența sau chiar sabotajul, în căutarea moștenitorilor.

Putin, Xi și Trump împărtășesc această calitate, precum și refuzul de a fi transparenți în ceea ce privește propria sănătate. Graba distructivă a acestor oameni nu are nicio legătură cu imboldul tinereții. Este graba celor care își neagă propria mortalitate sau, mai rău, știu că probabil nu vor trebui să trăiască cu urmările acțiunilor lor.

